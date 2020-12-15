Два высокопоставленных афганских чиновника погибли в результате подрыва автомобилей

Кабул, 15 декабря. Заместитель губернатора столицы Афганистана Кабула Махбубулла Мохибби, а также замглавы совета провинции Гор Абдул Рахман Атшан погибли во вторник утром в результате террористических актов. В обоих случаях сработали магнитные бомбы, прикрепленные к автомобилям. При первом взрыве погиб секретарь Мохибби, а два его охранника были ранены.

На территории Афганистана продолжаются точечные убийства чиновников. Количество покушений исчисляется десятками, и это — всего за полгода.

Правоохранительные органы до сих пор устанавливают личности террористов, устроивших в конце ноября взрыв в городе Газни. По данным местных СМИ, террористический акт произошел рядом с военной базой. На воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате теракта погиб 21 военнослужащий, более 15 человек получили ранения.

Очевидцы отмечали, что перед детонацией произошла перестрелка. Ни одна из радикальных группировок не подтвердила свою причастность к кровавому инциденту.

На прошлой неделе сотрудница телеканала Enekaas TV Малалаи Майванд была убита по пути на работу. Женщину застрелили вместе с водителем. Долгое время она была активисткой, как и ее мать, которую убили аналогичным образом в 2015 году. Афганская журналистка неоднократно говорила о трудностях, с которыми сталкиваются женщины, работающие в СМИ.

В конце октября вооруженные силы Афганистана ликвидировали одного из лидеров «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) Абу Мухсину аль-Масри. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности республики (NDS). Боевик был устранен в ходе спецоперации в провинции Газни на востоке страны. Его имя значилось в списке самых разыскиваемых ФБР США преступников.

В Вашингтоне отметили, что Аль-Масри обвинялся в террористических действиях и в сговоре с целью убийства американских граждан.

1 Организация запрещена на территории РФ.