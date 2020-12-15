Россия вспоминает журналистов, погибших при исполнении профессионального долга

15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Журналистика – одна из самых интересных и в то же время опасных профессий. По всему миру сотрудники средств массовой информации ежедневно рискуют своими жизнями в поисках истины, чтобы рассказывать людям правду, бороться с коррупцией и несправедливостью, показывать ужасы войны.

Согласно отчету Международной федерации журналистов, опубликованному 10 декабря, за прошедший год 42 сотрудника прессы умерли насильственной смертью в связи с их профессиональной деятельностью, а 235 человек находятся в местах лишения свободы по причинам, имеющим непосредственное отношение к их работе.

Несмотря на то, что в последние 20 лет количество убийств журналистов неуклонно снижалось, в 2020 году их погибло больше, чем в каждый отдельный год за предыдущие 5 лет.

Международная федерация журналистов начала вести эту печальную статистику в 1990 году. За это время список пополнился фамилиями 2658 сотрудников прессы – в среднем 89 журналистов погибали за год.

В России День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, ежегодно отмечается 15 декабря. Он был учрежден 11 декабря 1991 года Союзом журналистов России после того, как в сентябре того же года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной. В марте 2017 года президент Владимир Путин подписал указ об их награждении орденами Мужества посмертно, тем самым он подтвердил гибель журналистов при исполнении профессионального долга.

За последние 30 лет на территории Российской федерации и в горячих точках погибло 83 журналиста.

Лихие 90-е

Важно отметить, что в отличие от подавляющего большинства представителей профессий, связанных с риском для жизни, журналисты гибнут не от несчастных случаев и не по причине несоблюдения техники безопасности. Их смерть является результатом целенаправленной деятельности тех, кто хочет, чтобы правда никогда не была предана огласке.

Военный корреспондент «Московского комсомольца» Дмитрий Холодов был убит 17 октября 1994 года. Он занимался расследованием фактов незаконной продажи оружия чеченским боевикам. В день гибели он получил от своего «источника» чемодан с якобы важными документами. Взрывное устройство сработало, когда Дмитрий открыл посылку в редакции.

Первый генеральный директор ОРТ Владислав Листьев был застрелен в подъезде собственного дома 1 марта 1995 года. На данный момент нет сомнений, что это убийство было заказным. По самой распространённой версии, в смерти выдающегося деятеля мог быть заинтересован Борис Березовский, но эта версия не доказана.

Ещё одной жертвой покойного олигарха может быть главный редактор журнала Forbes Пол Хлебников, расстрелянный неизвестными 9 августа 2003 года на пороге собственной редакции. За 3 года до этого он издал книгу «Крестный отец Кремля Борис Березовский, или история разграбления России».

4 января 2003 года был жестоко убит Владимир Сухомлин, создатель интернет-проектов СЕРБИЯ.РУ и ЧЕЧНЯ.РУ. Он был похищен подкупленными сотрудниками милиции, избит бейсбольными битами и оставлен умирать на морозе. Нет сомнений в том, что и это убийство было заказным, но несмотря на то, что исполнители были пойманы и осуждены, установить заказчика не удалось.

Опасная работа в «горячих точках»

Если в девяностых большинство смертей было связано с расследовательской деятельностью сотрудников СМИ, то сейчас российские журналисты чаще гибнут за рубежом.

Так, одним из первых журналистов, погибших в горячей точке за пределами РФ, стал фотокорреспондент ТАСС и АР Андрей Соловьев, убитый 27 сентября 1993 года во время боя у Дома правительства в столице Абхазии Сухуме.

В 2007 году в провинции Дияла при подрыве мины погиб Дмитрий Чеботаев, аккредитованный в Ираке от еженедельника «Русский Newsweek».

2014 год стал одним из самых трагичных для отечественной журналистики, когда военные корреспонденты освещали события на Донбассе.

17 июня 2014 года в пригороде Луганска у посёлка Металлист погибли члены съёмочной группы Всероссийской гостелерадиокомпании (ВГТРК). При обстреле ВС Украины на месте погиб звукорежиссер Антон Волошин, специальный корреспондент Игорь Корнелюк скончался в больнице от полученных ранений. Вскоре после трагедии, президент РФ Владимир Путин наградил погибших сотрудников ВГТРК орденами Мужества посмертно.

30 июня 2014 года под Авдеевкой в 15 км от Донецка получив смертельное ранение в живот погиб оператор Первого канала Анатолий Клян. Важно отметить, что он передвигался в одном автобусе с матерями срочников, призванных в украинскую армию. 2 июля 2014 года Анатолий Клян посмертно награжден орденом Мужества.

5 августа 2014 года украинские военнослужащие сожгли автомобиль, в котором находился фотокорреспондент Международного информагентства «Россия сегодня» Андрей Стенин, работавший в Донецке. Вместе с ним погибли корреспонденты онлайн-издания ополченцев «Информационный корпус» Сергей Коренченков и Андрей Вячало. Указом президента Российской Федерации Андрей Стенин награждён орденом Мужества посмертно.

Также российские корреспонденты постоянно рискуют жизнью в командировках на Ближний восток, где в последние годы непрерывно идут боевые действия.

20 апреля 2018 года в Сирии погиб внештатный корреспондент чеченской телерадиокомпании «Грозный» Ихаб Балан. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семье журналиста и пообещал предоставить материальную помощь его близким.

От предательства нет страховки

Особняком стоят случаи, когда журналисты погибли, исполняя свои профессиональные обязанности и не зная, что их самым циничным образом послали на верную смерть. Так, в 2018 году в Центральноафриканской Республике, одной из самых опасных стран мира, были убиты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко.

Поездка была организована «Центром управления расследованиями», финансируемым беглым олигархом Михаилом Ходорковским, и спланирована самим Ходорковским и его французскими кураторами. Причем спланирована так, что шансов остаться в живых у журналистов фактически не было. Об этом подробно рассказывал ФАН в своем расследовании.

Трагичность их гибели заключается в том, что Расторгуев, Джемаль и Радченко послужили разменной монетой в политических интригах Ходорковского и его покровителей, а заявленная журналистам цель поездки не соответствовала истинной цели работодателя – дискредитация России, раскачивание обстановки внутри страны за счет общественного резонанса и нарушение взаимоотношений между РФ и ЦАР.

Позже экс-глава «ЮКОСа» частично признал свою вину в гибели журналистов, сколь лицемерно это бы ни выглядело. Но людей, погибших в поисках несуществующей истины, уже не вернуть.