Бутина предложила признавать иноагентами за любую деятельность

В новых поправках в закон об иностранных агентах нужно вычеркнуть термин «политическая деятельность» и оставить «любая деятельность», за которую при наличии иностранного финансирования человека или организацию можно объявить иноагентом.

Об этом заявила член Общественной палаты Мария Бутина, передает ФАН.

«Считаю, что вопрос политической деятельности из нашего закона об иноагентах нужно вычеркнуть. Надо оставить просто «любая деятельность», потому что часто идет прикрытие. Якобы неполитическая деятельность, а де-факто — это деньги из-за рубежа», — сказала она в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Бутина отметила, что в США вопрос об иноагентах давно решен. В этой стране деятельность иностранных агентов регулируется не двумя, а шестью законами.

«Иноагент в США — это любое лицо, находящееся в Соединенных Штатах и действующее под контролем или по направлению иностранного принципала. Под это понятие подпадает практически любое иностранное лицо, которое постоянно проживает на территории страны», — рассказала Мария Бутина.

Напомним, ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект об уголовной ответственности иностранных агентов за создание угрозы национальной безопасности. Документ был разработан группой депутатов и сенаторов.

Согласно предложенным поправкам, физлицам, собирающим «в интересах иностранных государств» сведения в области военной и военно-технической деятельности, «получение которых может быть использовано против безопасности РФ», но не уведомившим об этом Минюст, будет грозить до пяти лет лишения свободы.

Если законопроект примут, то иноагентами можно будет объявлять всех, кто при наличии иностранного финансирования занимается «политической деятельностью» или сбором сведений в военно-технической сфере «в интересах иностранного государства».