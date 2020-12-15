Спасенные из ливийского плена Шугалей и Суэйфан получили по 18 млн от Пригожина

Санкт-Петербург, 15 декабря. Освобожденные из Ливии россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан получили материальную поддержку от предпринимателя Евгения Пригожина, сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».

Как стало известно, российский бизнесмен принял решение помочь социологу Максиму Шугалею и переводчику Самеру Суэйфану, которые недавно вернулись на родину из Ливии. Корреспондент «Правды.ру» поинтересовался, когда россияне получат по 18 миллионов рублей.

В пресс-службе «Конкорда» отметили, что освобожденные граждане уже получили средства в полном объеме. Деньги перевели в течение двух часов после заявления. Кроме того, в сообщении подчеркивается, что Шугалей и Суэйфан стали примером для россиян.

«Добрый день. Деньги были получены Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном в полном объеме вчера в течение двух часов после публикации заявления пресс-службы. Никаких условий не выдвигалось. Материальная поддержка была оказана Евгением Викторовичем двум российским гражданам, ставшим примером смелости, мужества и стойкости не только для миллионов россиян, но и всего мира», — заявили в пресс-службе.



Стоит отметить, что освобожденные россияне находились в ливийском плену с весны 2019 года. Ученые прибыли на территорию Ливии для проведения научного исследования со всеми необходимыми разрешениями. Однако боевики пленили граждан РФ и заключили в неофициальную тюрьму «Митига».