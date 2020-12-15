Генсек ООН предложил назначить Младенова на пост спецпредставителя в Ливии

Нью-Йорк, 15 декабря. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил кандидатуру болгарского политика Николая Младенова на должность главы Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии.

Издание The National News сообщает, что инициатива назначить его спецпредом ООН в североафриканской стране поступила еще в середине ноября. Однако, как объяснял председатель Совета Безопасности ООН Джерри Матджила, перестановку нельзя осуществить, пока на пост дипломата не найдут замену. Младенов в настоящий момент является специальный координатором по ближневосточному мирному процессу.

Антониу Гутерреш предложил сделать его преемником норвежского политика Тора Веннесланда. Членам СБ ООН предоставили сутки для рассмотрения кандидатур. В случае, если к вечеру 15 декабря возражений не последует, назначения осуществятся.

Напомним, что востоковед Владимир Ахмедов поприветствовал скорое определение нового спецпреда ООН в Ливии.