Религия мира: американскому чиновнику пришлось уйти в отставку за критику Ислама

Член Совета профессиональной ответственности штата Теннесси Джерри Морган подал в отставку после того, как был обвинен в исламофобии, неуважении к меньшинствам и демократам. Об этом сообщает PJ Media.

Юрист из Нэшвилла Брайан Манукян, чьи жена и дети — мусульмане, а также адвокат Дэниел Хорвиц инициировали судебное преследование в отношении чиновника, объявив его «исламофобским фанатиком» за характер постов в Twitter.

Моргану вменялись восхваление Дональда Трампа за сдерживание потока мигрантов из Ближнего Востока, отрицание мирного характера Ислама и связывание его с насилием. Кроме того, мужчина якобы продемонстрировал неуважение к меньшинствам и их «рабскому менталитету», вместе с тем демонстрируя «тревожные взгляды» на афроамериканцев и нелегалов.

Но что еще «хуже» — чиновник сделал бесчисленное количество заявлений, свидетельствующих о предубеждениях против либералов и демократов.

Слова Джерри Моргана представлены в откровенно предвзятом виде. Фактически, человек поддержал запрет Трампа на въезд в США людей из горячих точек, заявил о том, что Ислам не является религией мира, ссылаясь на факт существования джихадистов, а также выразил негативное отношение к политике Демократической партии.

В очередной раз американская система сама сокрушила миф о свободе слова для всех. Она работает в сторону левых, но вот другим выражение собственного мнения может стоить карьеры.

Ранее сообщалось, что десятки мечетей на территории Франции будут принудительно закрыты в рамках программы правительства по борьбе с терроризмом и сепаратизмом. Об этом в среду, 2 декабря, заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Под прицел попадают люди, охарактеризованные как «создающие интеллектуальное и культурное пространство для отделения и навязывания своих ценностей».