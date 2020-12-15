В Совфеде назвали число кибератак в сторону России

Как минимум 50% внешних кибератак в адрес России происходят со стороны США. Об этом заявил глава Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает ФАН.

«Есть данные об общем количестве разного рода кибератак на существенные объекты в России по сравнению с общим количеством кибератак из-за рубежа в нашу сторону с территории США. Эта цифра колеблется от 48% до 52%», — сказал он в ходе круглого стола «О зарубежных попытках использовать постсоветское пространство (Ближнее зарубежье) с целью дестабилизации политической системы России».

По оценкам парламентариев, различные вызовы для России идут не только от США. Россия — большая держава: «желающих подвинуть нашу страну из геополитических и иных соображений хватает», отметил Андрей Климов.

«Однако следует подчеркнуть, что как минимум 50% кибератак уходит именно с территории США, — указал он. — Там разработан целый механизм подготовки такого рода программ».

Ранее Андрей Климов и группа парламентариев внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности иностранных агентов за создание угрозы национальной безопасности. Согласно документу, физлицам, собирающим «в интересах иностранных государств» сведения в области военной и военно-технической деятельности, «получение которых может быть использовано против безопасности РФ», но не уведомившим об этом Минюст, будет грозить до пяти лет лишения свободы.