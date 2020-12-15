Онищенко объяснил, какой нации из живущих в России угрожает главная опасность

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко оценил данные, приведенные экспертами организации «Трезвая Россия», которые предрекли резкую депопуляцию россиян в ближайшие десятилетия. В докладе этой организации указывается, что в отсутствие необходимых мер к 2050 году население России сократится до 125 миллионов человек (в настоящее время население РФ составляет более 146,7 млн человек).

Среди факторов, влияющих на негативную динамику, эксперты «Трезвой России» в первую очередь называют алкоголь, а также табак и наркотики, от потребления которых ежегодно погибает более миллиона граждан. Кроме того, в докладе упоминаются агрессивная международная среда и пандемия COVID-19 как факторы, усиливающие неблагоприятные тенденции.

По мнению Геннадия Онищенко, проблема действительно существует, но такой арифметический подход является упрощенным. В комментарии ФАН Онищенко отметил, что методика подсчета не кажется ему корректной. Вместе с тем парламентарий отметил, что главным пострадавшим от депопуляции в России может стать титульная нация, и на это обязательно следует обратить внимание.

«Они бы еще до 2100 года подсчитали — наверно, вообще бы до единицы дошли. Все равно эти данные никто не проверит, — отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но с чем, конечно, стоит согласиться — это с тем, что в нашей стране потребление алкоголя даже по официальной статистке чрезвычайно высокое».

Онищенко напомнил, что официальная статистика потребления в стране алкоголя учитывает только легальный оборот спиртосодержащей продукции. Эксперты признают, что нелегальный оборот алкоголя в РФ может составлять до 40% всего выпиваемого россиянами — это не считая так называемых жидкостей двойного назначения.

«ВОЗ считает предельным значением восемь литров безводного этилового спирта на душу населения в год. Это критическая черта. Каждый литр сверх этих восьми — это сотни тысяч преждевременных смертей. У нас в 2009 году показатели доходили до 10-14 литров. Я сам делал соответствующие подсчеты при разработке антиалкогольной стратегии. Да, сейчас есть некоторое снижение по сравнению с 2009 годом, но какой-то оглушительной победы мы не видим. Свидетельство тому — у нас средняя продолжительность предстоящей жизни мужского населения почти на десять лет меньше женского. Это свидетельство, что основной алкогольный удар у нас приходится на мужское население», — говорит первый зампред комитета Госдумы.

По словам Геннадия Онищенко, проблема воздействия алкоголя на популяцию — очень серьезная.

«Фактор алкоголя, действительно, вносит существенный вклад в вымирание нашего населения, и к этой тенденции нужно относиться крайне серьезно. Но данные, приведенные в докладе «Трезвой России», не поддаются проверке и, скорее, выполняют роль пиар-хода — надо же какую-то цифру назвать. Упрощать проблему и поддерживать разговоры о вымирании страны я бы не стал. Хотя я согласен, что тревога реальная, а сам вопрос поднят своевременно», — подчеркнул собеседник ФАН.

При этом Геннадий Онищенко отметил, что все тенденции, названные в докладе, наиболее ярко выявляются в первую очередь среди русского населения, что вызывает у демографов серьезные опасения.

«Обязательно хочу обратить внимание на очень серьезный фактор: больше всего от неблагоприятных тенденций у нас страдает титульная нация, и это надо понимать. Вы понимаете, что такое титульная нация? Это официальный термин, в данном случае речь идет о русских. Среди всех национальностей, населяющих нашу страну, именно у титульной нации ситуация складывается особенно тревожная, и считаю необходимым обращать на это особое внимание. Так что тут я поддерживаю «Трезвую Россию» в ее тревоге за наше будущее», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» считают, что употребление алкоголя, табака и наркотиков формирует у граждан негативные репродуктивные установки, что приводит к откладыванию рождения первого ребенка, моде на чайлдфри (отказ от рождения детей) и к абортам. Отметим, перечисленные тенденции многие эксперты связывают с другими факторами: так называемым вторым демографическим переходом, характерным для всех развитых стран. Этот переход характеризуется исторически быстрым снижением рождаемости и смертности, в результате чего воспроизводство населения сводится к простому замещению поколений. Эти тенденции связывают с одной стороны с переходом от традиционного общества к индустриальному и постиндустриальному, а с другой — более высоким вовлечением женщин в сферы, требующие образования и высоких компетенций.