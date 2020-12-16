Сильный пожар охватил спичечную фабрику в Пензенской области, появилось фото

Пенза, 16 декабря. В ночь с 15 на 16 декабря в Пензенской области произошло возгорание одной из крупнейших в регионе спичечной фабрики. Пожар охватил коробкоклейный цех ООО «Спичечная фабрика «Победа» в Верхнем Ломове. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Пензенской области.

«В 1:06 поступило сообщение о пожаре в Нижнеломовском районе. Огнем был охвачен коробкоклейный цех спичечной фабрики, расположенной в селе Верхний Ломов. Пострадавших и погибших нет. На месте работают 11 единиц техники и 42 человека личного состава. В данный момент пожар ликвидирован на площади 700 кв. м. Причины пожара устанавливаются, проводится проверка», — поделилась с ФАН пресс-служба регионального МЧС.

Ранее ФАН сообщал, что крупный пожар в Пензенской области уничтожил склады двух крупнейших в регионе мебельных предприятий.