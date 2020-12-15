Американская семья была выгнана из самолета за отказ ребенка надеть защитную маску

Вашингтон, 15 декабря. Супружескую пару из США сняли с авиарейса United Airlines из-за того, что их двухлетняя дочь отказалась надевать маску, а родители не стали заставлять ее. Об этом сообщает The Independent.

Самолет, направлявшийся из Денвера в Нью-Джерси, уже был выведен на взлетно-посадочную полосу. Однако из-за инцидента с маской отправление пришлось отложить.

Элиз Орбан, мать ребенка, выложила видеозапись процесса уговоров дочери, игриво отвергающей средство защиты. Супруги потратили некоторое время, пытаясь убедить дочь надеть маску, после чего сотрудники авиакомпании попросили их покинуть воздушное судно, сославшись на то, что они и так дали семье возможность разобраться с этой проблемой.

Today we got kicked off of a United flight going from Denver to Newark because our 2yo would not “comply” and keep her mask on. Go see the full IGTV on my Instagram @elizfulop ???? pic.twitter.com/KXCICsBSMj — Eliz Orban (@elizfulop) December 12, 2020

United Airlines заявила об установлении контакта с Орбанами и о начале расследования этого случая. Перевозчик сообщил, что компенсировал стоимость билетов.

Тем временем в руководящих принципах ВОЗ, опубликованных в августе этого года, говорится, что «дети в возрасте до пяти лет не обязаны носить маски».

Ранее CNN сообщал, что медицинские работники Калифорнии трудятся на износ и не щадят себя, при этом все равно не могут справиться с нагрузками. В штате госпитализируют рекордное количество жителей с подтвержденным заражением, многих из которых не удается спасти. Врачи и медсестры бьют тревогу — ситуация выходит из-под контроля, COVID-19 в этой схватке побеждает.

Отмечается, что еще летом медучреждения Соединенных Штатов справлялись с пандемией, а их сотрудники активно работали над улучшением качества лечения и думали над проблемой нехватки средств индивидуальной защиты. Теперь все изменилось: измотанные специалисты упорно трудятся круглые сутки.