Корнилов объяснил, почему в СНБО считают Украину зайцем

Политолог Владимир Корнилов оценил в комментарии ФАН рекомендации генерала ВСУ, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Кривоноса президенту Владимиру Зеленскому.

В интервью «Обозревателю» Кривонос рекомендовал Зеленскому воспринимать себя не как президента, а как верховного главнокомандующего. Он отметил, что Россия не пойдет на уступки.

«Надо строить политику не с позиции «давайте договоримся», а «давайте договоримся, потому что мы сильны и можем вам противодействовать», — уверен Кривонос.

Замсекретаря СНБО признал, что Украина – слабое государство, сравнив ее с зайцем, а Россию – с медведем.

«Мы слабее, чем тот медведь. Поэтому нам надо иметь копье, которым мы можем или заколоть этого медведя, или держать его на расстоянии», — добавил он.

Владимир Корнилов оценил советы Кривоноса Зеленскому. По словам политолога, на восприятие мира украинского чиновника повлияли мультики.

«Кривонос явно в детстве насмотрелся мультика «Ну, погоди!» — там заяц имел и копье, и штангу, и бегать мог. Если он найдет в жизни какого-нибудь зайца, который копьем заколол медведя, то я съем шляпу, которая висела на новогодней елке в центре Киева. Если действительно Кривонос считает, что его страна – заяц, то надо понимать, что надеяться на победу над медведем бесполезно, не побеждают зайцы медведя, разве что умеют быстро бегать», — заявил политолог.

Он подчеркнул, что умение ВСУ быстро бегать не вызывает сомнений. Эксперт напомнил, что украинские силовики уже демонстрировали эти умения.

«Быстро бегать украинская армия умеет, мы это видели в Иловайске и Дебальцево, в этом смысле сравнение адекватное. И никакие танки, пушки, копья американские им не помогли – бежали, сломя голову, бросив все копья. При том что медведь даже и не дернулся, только из берлоги посматривал, что там происходит», — сказал собеседник ФАН.

Политолог также оценил совет Кривоноса Зеленскому, как он должен себя вести. Корнилов предположил, что основная задача замсекретаря СНБО Украины давать советы президенту, но лично, а не в прессе.

«Кривонос по своему роду деятельности должен давать советы Зеленскому в рамках СНБО, у него есть возможность дать совет Зеленскому в рамках заседания СНБО. Их для того в СНБО и назначают, чтобы они давали эти советы, но не для прессы, а непублично», — подытожил эксперт.

Ранее Корнилов заявил, что украинцы начали задавать вопросы о российской вакцине от коронавируса, несмотря на то, что украинские власти отрицали ее наличие.