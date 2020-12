Главой USAID может стать сторонница разрушительной интервенции США в Ливию

Новоиспеченный лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что главой Агентства США по международному развитию (USAID) может стать Саманта Пауэр. Эксперты указывают, что на новой должности чиновница займется вопросом помощи странам, которые по ее вине погрузились в кризис.

Бывшая журналистка и правозащитница стала старшим советником по вопросам внешней политики 44-го президента Барака Обамы во время его предвыборной кампании.

Сферой ее профессиональных интересов являлось противостояние этническим чисткам. Так, за книгу «Проблема из ада: Америка в век геноцида» она даже удостоилась Пулитцеровской премии. Пауэр заявляла, что интервенция США в другие страны допустима в «гуманитарных целях».

После избрания Обамы представительница демократов оказалась на должности директора Совета национальной безопасности по международным отношениям, а затем — посланника США в ООН. Тогда она решила сделать все возможное, чтобы претворить в жизнь концепцию «военного вмешательства ради мира».

С конца 2010 года на территории Северной Африки началась так называемая «арабская весна». В ее рамках митингующие свергали лидеров, которые правили десятилетиями. Беспорядки охватили и Ливию.

Оппозиционеры выступали за отстранение Муаммара Каддафи, который находился у власти более 30 лет. Белый дом поддержал протестующих, пропагандируя установление в стране демократии.

Для достижения максимального влияния на территории Ливии глава госдепартамента Хиллари Клинтон, посол США в ООН Сюзан Райс и Саманта Пауэр убедили Обаму в необходимости военного вмешательства в государство.

Штаты вошли в североафриканскую страну под предлогом гуманитарной помощи. Однако интервенция закончилась бомбардировками и зверским убийством Каддафи.

Вместо обещанной смены политического режима США спровоцировали в Ливии затяжной кризис. Сегодня государство не имеет легитимной исполнительной власти и лидера, а столицей управляют члены запрещенных террористических организаций, которые входят в так называемое Правительство национального согласия. На него также оказывает влияние Турция, которая перебрасывает боевиков и военную технику, нарушая оружейное эмбарго Совбеза ООН.

В стране процветает коррупция, а граждане вынуждены жить за чертой бедности. Доходы от добычи нефти стали направляться не на обеспечение социальной сферы, а на зарплаты иностранных наемников и обогащение представителей ПНС.

Недавние заявления Пауэр о необходимости внешнеполитических инициатив, которые бы вернули статус «незаменимости» Вашингтона, свидетельствуют о неизменности ее позиции. Критики опасаются, что ее действия на должности главы USAID поспособствуют усугублению гуманитарных кризисов в мире.

Так, журналист Аарон Матэ в Twitter заметил, что Пауэр будет заниматься проблемами стран, которые ранее собственноручно погрузила в хаос. В частности, речь идет о Йемене и Ливии.

As head of USAID, @SamanthaJPower would be in the unique position of responding to humanitarian crises she helped create. See especially Yemen and Libya. https://t.co/PQoBBnsvTS