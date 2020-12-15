Самооценка — важнейший аспект «Я-концепции» — системы представлений о своей личности, от которого зависит степень принятия человеком самого себя. От того, насколько правильно мы оцениваем себя, принимаем ли такими, какие мы есть, в значительной степени зависит наша степень удовлетворенности жизнью в целом.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что трудно чувствовать себя и быть счастливым, если постоянно делаешь что-то с оглядкой на других, ожидая похвалы или опасаясь осуждения порой от совершенно чужих людей. Практически невозможно добиться успеха хоть в чем бы то ни было, если не веришь в свои силы и уверен, что у конкурентов все равно получится лучше, даже если на то нет вообще никаких веских оснований.

Мы поговорили с психологом, ведущей тренингов Татьяной Чурсиной об уровнях и формировании самооценки и выяснили, как добиться ее поднятия в разных возрастных группах.

Самооценка и ее уровни

Отвечая на вопрос о том, что же такое самооценка, Татьяна Чурсина рассказывает, что это в первую очередь оценка личностью себя самой. Суть понятия состоит в восприятии человеком своих возможностей, моральных и нравственных качеств, своих профессиональных и личностных перспектив, внутренних и внешних соответствий уровню достижений и притязаний. Все эти составляющие группируются и зависят от того, какие действия в обществе мы совершаем, какие поступки предпринимаем и каким образом сами это оцениваем.

«Это нечто большее, чем просто уверенность в себе, поскольку последнее относится, скорее, к действиям, поведению, а оценка самого себя — это некое внутреннее восприятие себя как личности и своей «пригодности» как персоналии к положению в обществе. Можно сказать, что самооценка — это такой фундамент для уверенности в себе, основа для поведенческой составляющей человека», — объясняет наш эксперт.

В психологии величина самооценки определяется по отношению к тому уровню возможностей, которые человек видит для себя и считает допустимыми. Если говорить об уровне развития самооценки, то психологи различают три основные разновидности:

адекватная , то есть наиболее соответствующая реальности. Ее счастливый обладатель способен самостоятельно принимать решения, осознавать их последствия и нести за них ответственность перед собой и окружающими, иметь и твердо озвучивать свою точку зрения, он спокойно воспринимает критику и не впадает в панику в стрессовых ситуациях;

, то есть наиболее соответствующая реальности. Ее счастливый обладатель способен самостоятельно принимать решения, осознавать их последствия и нести за них ответственность перед собой и окружающими, иметь и твердо озвучивать свою точку зрения, он спокойно воспринимает критику и не впадает в панику в стрессовых ситуациях; низкая — та, которая сильно занижает внутренние возможности и данные человека, о ней мы поговорим дополнительно чуть позже;

— та, которая сильно занижает внутренние возможности и данные человека, о ней мы поговорим дополнительно чуть позже; завышенная, которая превышает то, что на самом деле представляет собой данный конкретный человек. Для этого типа характерно самолюбование, нежелание признавать свои ошибки и слушать чужое мнение. Таким людям сложно просить прощения и вести конструктивный диалог. Предсказуемым результатом такого высокомерного поведения часто становится одиночество.

Как видно, оба варианта отклонений от нормы не слишком хороши и влекут за собой негативные последствия. Оптимальный вариант для жизни в социуме — иметь адекватную самооценку и оценивать себя максимально приближенно к тому, что имеется на самом деле.

Остановимся немного более подробно на заниженной самооценке, поскольку такой вариант все же встречается несколько чаще повышенной.

По словам Татьяны Чурсиной, человек с низкой самооценкой, как правило, имеет высокий уровень тревожности. У него плохо сформирован образ собственного «я», то есть ему сложно понять, кем он является на самом деле, на что он имеет право, что может, что ему стоит предупреждать или обходить стороной, в каких ситуациях быть аккуратнее. То есть человек не очень умеет с этим миром жить и находиться в постоянном диалоге. Отсюда возникает высокий уровень тревожности, когда человек на собственную жизнь тратит куда больше сил, чем это объективно необходимо. То есть он все время находится в состоянии нервного напряжения, примерно в 80% случаев пытаясь предугадать, что от него ждут или даже требуют окружающие. При этом он выбирает, как действовать, ориентируясь не на личностные внутренние желания, импульсы и потребности, а исходя из тех или иных внешних данных, которые он вынужден все время сканировать и пытаться им соответствовать.

«Еще хочется добавить, что обычно заниженная самооценка ограничивает человека в развитии, препятствует приобретению необходимого в определенном возрасте опыта. Такие люди, как правило, плохо, медленно, а зачастую и безуспешно сепарируются от своих родителей, местами копируя и подражая их поведению, стараясь угождать и быть похожими, чтобы соответствовать как минимум их желаниям так, чтобы они были довольны», — комментирует Татьяна Чурсина.

Отсутствие самостоятельности или даже, скорее, наличие зависимости от отца и/или матери, от их подсказок, оценочных суждений, от того, насколько они позитивно расположены к своим детям в конкретной ситуации, — это также следствие низкой самооценки. Такое отношение к себе тоже может вызывать у человека желание нравиться, угождать, прислуживать, быть уместным, быть как бы таким удобным человеком для всех, кто находится с ним в контакте, тем самым предупреждая конфликты, недовольство и нелицеприятные комментарии. Также низкая самооценка провоцирует чрезмерную самокритичность, порой доходящую до самоедства и самоуничижения — когда человек во всех своих текущих и предстоящих делах видит пораженческие мотивы и настроения, заранее предполагая, что, скорее всего, ничего у него не получится.

Как следствие такой заниженной самооценки люди приобретают опыт неудач, сопутствующих всех их действиям и идеям, и приходят к образу неудачника, которому начинают невольно соответствовать. Эти установки постоянно звучат внутри самого человека, еще ниже опуская внутреннюю оценку себя.

Это может особенно ярко проявляться во время публичных выступлений. В подобных ситуациях такие люди буквально впадают в ступор и рта не могут открыть. Смущение проявляет себя даже на физиологическом уровне, например, появлением красных пятен, сильным ознобом, повышенным потоотделением, тремором конечностей и так далее.

Человек оказывается не в состоянии произнести тост, прочесть с экрана самую простую презентацию или высказать свое мнение на важном совещании, даже если оно давным-давно сформировано и вполне себе компетентно.

«Как правило, такие люди не могут не то, что отстоять свою точку зрения, но и просто донести ее до окружающих. Хотя, в принципе, это никак не коррелируется, не проводится никакая параллель с умственными способностями — они бывают вполне себе выдающимися, порой выше среднего, — заметила Чурсина. — Они могут быть очень умны, но по какой-то причине решить о себе обратное. Вот этот внутренний критический голос часами разговаривает внутри с самим собой или с другими людьми, бесконечно оправдываясь и объясняя что-то о своих поступках. В принципе, низкая самооценка часто проявляется вот в таких оправдательных монологах».

Формирование и развитие самооценки

Наш эксперт объясняет, что формируется самооценка каждого человека, конечно же, с самого детства. На этот процесс очень большое влияние оказывают наши близкие и та среда, в которой мы вырастаем как личность. Время, на которое приходится до 80% формирования самооценки, — это возраст до 10 лет. По сути, это начальная школа.

«Если у вас есть маленькие дети, конечно же, заботьтесь о том, чтобы они выросли самодостаточными», — советует психолог.

В существенной степени это зависит от родителей, а также школьного окружения и контингента, в котором ребенок вырос. Если его хвалили, поощряли, всячески развивали его способности в различных областях, давали возможность быть успешным и хвалили за успехи в учебе, спортивные достижения, даже за мелочи — например, те поделки, которые он приготовил в садике к празднику, сольный танец на утреннике или забитый гол в футбольной секции, то взрослые заложили отличный фундамент в дело становления самодостаточной личности.

«Хорошо выучил и с выражением прочитал стишок, слепил милую собаку из пластилина или нарисовал красивое дерево? Лучше всех — не обязательно, главное — ты в любом случае молодец во всем, что ты делаешь. Ты растешь и с каждым днем становишься лучше себя вчерашнего. Свое отношение и любовь нужно показывать ребенку на мелочах, не думая, что для него эти достижения не имеют смысла. Они имеют огромное значение для формирования гармоничной личности и самооценки в растущем человеке», — рассказывает наш эксперт.

Личность растет всю жизнь, и даже если 80% сформировалось в детстве и в подростковом возрасте, то формирование самооценки — это процесс, который идет до тех пор, пока вы не становитесь самодостаточным мужчиной или женщиной, зрелой личностью, довольной собой на все 100%. Когда формирование произошло — это означает, что личность совпала со своим «я».

Когда становление самооценки завершается, человека перестает беспокоить влияние, мнение и оценки чужих людей. Да, мы их слышим и, возможно, в каких-то ситуациях даже готовы учитывать, но беспокойства на сей счет не испытываем.

Зачастую этот процесс идет всю жизнь, и даже если родители перестали влиять на вас, появляются новые значимые люди — например, начальник, супруг или авторитетный друг. То есть до той поры, пока существует тот человек, который может высказывать критику в ваш адрес, и вы при этом чувствуете дискомфорт — это означает, что формирование самооценки продолжается.

Повышаем самооценку: советы психолога

«Для того, чтобы повысить самооценку, фиксируйте свои результаты, — советует специалист. — Зачастую люди внутри себя сами обесценивают то, чего они уже достигли. Выпишите на листок бумаги то, что вы умеете делать, и, поверьте, это окажется достаточно внушительный список. Вы будете поражены, что умеете так много. Это первое, что стоит сделать.

Перечислите вещи, которыми гордитесь лично вы. Даже если это не важно для вашей сестры, брата или мужа, а только для вас лично. Например, вспомните, как вы однажды научились кататься на горных лыжах или сноуборде, и то, как вы, переборов свой страх, съехали с «черной» трассы и остались целы и невредимы.

Такие моменты преодоления, победы в соревнованиях, олимпиадах, новые должности, отношения — очень важны. Вы выступили успешно где-то и вам было сложно подготовиться, защитили диплом или диссертацию — это не перестает быть вашим личным достижением, даже если то же самое до вас сделали еще миллионы людей.

Отдавайте отдельное место каждому достижению в истории собственной личности. И неважно — ценит ли его кто-то еще, вы внутри себя не обнуляйте его никогда, как давно бы это ни случилось. Очень может быть, что ваша золотая медаль, полученная в школе, все еще дорога вам на сегодняшний день, хотя выпускной у вас случился 30 лет назад. Совершенно не имеет значения, как к этому относятся другие, — может быть, даже и не стоит их об этом спрашивать.

Периодически проводите такую «ревизию» собственной жизни. Одно из правильных и ведущих к успеху упражнений в этом смысле — это разделить свою жизнь на пятилетки и мысленным взором пройтись по каждым пяти годам вашей жизни и поставить себе за этот период некую оценку. Я предлагаю вам найти в этот период те события, те достижения, которые вы можете отметить на отлично, и поставить этой пятилетке «зачет». «Прогуляйтесь» по собственной жизни — вы непременно почувствуете в этот момент состояние, которое поднимет вас до уровня адекватной оценки самого себя».