Экстрасенс рассказала, что нас ждет в день «пяти двоек», 22.12.2020

Дату «пяти двоек» на просторах Интернета обсуждают уже давно. Более 20 лет назад болгарская предсказательница Ванга предупреждала, что 2020-ый окажется роковым для жителей Земли. Она предостерегала, что в этом году человечество ожидает череда военных конфликтов, природных катаклизмов и пр. Так и вышло. 2020 год выдался непростым, а теперь нас ожидает и таинственная дата — 22.12.2020.

ФАН поговорил с председателем Союза ИСВ (Империя сильнейших ведьм) Аленой Полынь, она рассказала, кому нужно переживать из-за негативного влияния «пяти двоек».

«Когда мы видим одни двойки, то это говорит о неподвижности. <...> Это история неподвижности. Соответственно, в этот период замедляется время», — пояснила собеседница Федерального агентства новостей.

Также Алена Полынь рассказала, что влияние этой даты на каждого человека индивидуально. Через неделю произойдет замедление времени на всей планете, мы все ощутим это физически.

«Говорить о том, что это конец света, конечно же, не стоит. Мы должны понимать, что вся информация о конце света — это предсказания о том, что будет перемена цветовой гаммы. Сейчас мы воспринимаем цвет как белый», — отмечает участница «Битвы экстрасенсов».

Ведьма объясняет, что цветовая гамма на Земле будет меняться, но человеческий глаз этого не заметит.

«Перед датой пяти двоек идет 21 декабря — солнцестояние. Происходит переход колеса времен. Когда оно прокручивается, перемены становятся особенно чувствительны людям. Ну, и следом за солнцестоянием — эта дата замедления», — резюмировала ведьма.

Алена Полынь посоветовала следить за своей психикой в этот день. Если у вас есть какие-то проблемы, то лучше принять успокаивающее.

«Если человек чувствителен к ритмам планеты, метеозависим, склонен к психическим отклонениям, нужно попить успокаивающие препараты. Не делать важные и поспешные выводы в этот день», — рассказала Алена Полынь.

Алена Полынь предупреждает, что 22 декабря все люди будут ощущать тревожность. Возможно, у кого-то могут начаться панические атаки.

«В этом году ничего нового не произойдет. Будет идти все так, как идет: заболеваемость (коронавирус. — Прим. ФАН) так и идет, митинги и противостояния так ни к чему и не приведут. Год крысы сам по себе очень суетной, эта суета идет по кругу», — объяснила собеседница ФАН.

Все основные перемены (касаемо коронавируса, мировой политической обстановки) начнутся в январе 2021 года, но они будут не так заметны. С 12 февраля ожидаются уже значительные изменения, отмечает экстрасенс.