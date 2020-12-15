Сын Байдена попал под следствие из-за Украины

Вашингтон, 14 декабря. Хантер Байден находится под федеральным следствием за сокрытие дохода размером в 400 тысяч долларов, полученного им в украинской газовой компании Burisma Holdings в 2014 году. Об этом сообщает Fox News.

Сын новоизбранного американского президента в своей налоговой декларации за 2014 год указал прибыль в 847 328 долларов. Теперь стало известно, что по закону Хантер должен был заплатить налог с куда большей суммы — с 1 247 328 долларов.

Примечательно, что уже в 2015 году бизнесмен задекларировал доход в 2 478 208 долларов. Объясняя этот рывок, предприниматель сообщил, что предшествующие годы являлись спокойными, когда прибыль формировалась в основном компаниями Rosemont Seneca и Boies.

Переходная команда Джо Байдена отказалась от комментариев. На прошлой неделе было заявлено:

«Избранный президент глубоко гордится своим сыном, который прошел через трудные испытания, включая жестокие личные нападения в последние месяцы. И все это было лишь для того, чтобы стать сильнее».

Сам Хантер не ожидал, что кто-то начнет копать его налоговую историю.

«Вчера я впервые узнал, что прокуратура США в Делавэре сообщила моему адвокату о расследовании мои налоговых дел», — сказал Хантер Байден в своем заявлении на прошлой неделе.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на ряд источников сообщало, что Минюст США проверяет связи предпринимателя еще с двумя десятками украинских организаций. Пока непонятно, является ли работа Байдена-младшего в украинской компании центральной частью расследования или же американское ведомство изучает данные обо всех источниках дохода Хантера за последние несколько лет.