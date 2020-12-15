Хозяйка сгоревшего в Башкирии дома престарелых — должница по налогам и кредитам

Жилой дом, в котором был зарегистрирован и находился сгоревший дом престарелых в Башкирии, согласно данным Росреестра, имеет площадь всего 38,5 квадратных метра. При этом официально, по данным ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, огонь распространился на площади 9х8 метров, то есть 72 квадратных метра — почти в два раза больше заявленной в кадастре цифры.

Хозяйка учреждения в Башкирии «Дом милосердия» Расима Махиянова, скорее всего, в ближайшее время будет еще и объяснятся с налоговой инспекцией. Дело в том, что налог на недвижимость платится в зависимости от площади жилого помещения.

Кстати, долгов у Расимы Махияновой достаточно — она не платит налоги, почти полмиллиона по кредитам. Сам дом находится под ограничением из-за долгов.

Дом, в котором проживали старики, официально имеет статус жилого, кадастровая стоимость — 243 259,94 руб., то есть в два раза ниже, чем долги его хозяйки. Поскольку это не учреждение, то МЧС не должно было проверять помещение на пожарную безопасность. Да и вообще, если бы все было оформлено официально, то никто не позволил бы разместить 15 человек на 38 официальных квадратных метрах.

Махиянова имела право, согласно ОКВД, лишь оказывать помощь социально незащищенным людям, но не заселять их у себя, в необорудованном помещении.



Напомним, сегодня ночью в Башкортостане произошел пожар в доме престарелых, погибли 11 человек. Хозяйка учреждения организовала бизнес лишь пару лет назад. Она собирала со стариков за проживание 75% от пенсии.