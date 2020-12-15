Китай временно закрыл еще один пункт пропуска на границе с Россией

Харбин, 15 декабря. Власти Китая приняли решение временно закрыть проезд на еще одном пункте пропуска на границе с Россией. Такую информацию предоставили на сайте Росгранстроя.

Работу пункта пропуска решили приостановить для проведения дезинфекционных мероприятий, следует из сообщения. Граница между Китаем и российским Приморьем через погранпереход Мишань будет закрыта с 15 по 18 декабря.

Правительство Китая 11 декабря сообщило о закрытии двух других пунктов пропуска на границе с Россией. Такое решение власти КНР приняли в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в городах Дуннин и Суйфэньхэ.