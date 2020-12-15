Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал также о новой методике расчета МРОТ

Госдума сегодня обсудила во втором чтении законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. О том, насколько необходимо повысить минимальный прожиточный минимум в России, рассказал председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет около 12 тысяч рублей. Это обесцененный труд в нашей стране. Если взять европейские страны с самой отсталой экономикой, то стоимость рабочего часа там в разы выше. У нас же МРОТ недооценен. Наряду с этим, есть подоходный налог в размере 13%. Его обязаны платить все те, кто получает заработную плату на уровне МРОТ. Таких граждан в России около четырех миллионов. Особенно это касается бюджетного сектора», — сообщил Ярослав Нилов.

Нилов рассказал также о новой методике расчета минимального размера оплаты труда.

«По новой методике расчета минимального прожиточного минимума будут смотреть все доходы граждан и определять медиану заработной платы. Далее используется специальный коэффициент. Исходя из этого соотношения определяется прожиточный минимум. Коэффициенты в Европе — 0,6, а у нас — 0,4. Конечно, необходимо его повышать», — подчеркнул политик.

Со следующего года МРОТ и прожиточный минимум предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше). Кроме того, со следующего года размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля (сейчас — 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточный минимум в целом по РФ — 11 653 рубля (рост на 3,7%). Ярослав Нилов также сообщил, что фракция ЛДПР предложила установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей вместо 12 тысяч.

«Сейчас деньги нужно экономить и направлять на помощь гражданам. Особенно, когда видно большое снижение покупательной способности и увеличение безработицы», — добавил Нилов.

По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.