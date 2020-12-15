Политолог раскрыл главную опасность для России при президентстве Байдена

Демократы сами себя загнали в угол антироссийской истерикой, и за это им придется отвечать. Такое мнение высказал в беседе с ФАН политолог Иван Коновалов.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден обошел действующего главу Соединенных Штатов Дональда Трампа в президентском голосовании выборщиков, которое прошло 15 декабря. Байден набрал 302 голоса, республиканец — 232. Все штаты, в которых Трамп обоснованно оспаривал победу демократа, отдали голоса выборщиков за Байдена. Официальные результаты выборов будут озвучены после голосования выборщиков. Процесс завершится 6 января следующего года, когда итоги выборов утвердит совместная сессия конгресса.

Известный политолог и военный эксперт Иван Коновалов в комментарии ФАН рассказал, что ждет Россию во взаимоотношениях с США при администрации Джо Байдена. Он уверен, что при демократе давление на нашу страну только усилится.

«Внешняя политика при администрации Байдена зависит от некоторых факторов. Первый фактор — это переход власти от господина Трампа к господину Байдену. Люди, окружающие Байдена, всю свою политику строили на критике действующего президента США Дональда Трампа. В адрес Трампа звучали серьезные обвинения о сотрудничестве с Россией, хотя никаких доказательств этому не было и нет. Теперь политика «правильной администрации» будет построена на том, чтобы усилить давление на Россию, потому что, по их мнению, Трамп «вел какие-то игры с Москвой», — сказал эксперт.

Политолог уверен, оказывая давление на Россию, демократы сами себя загнали в угол — теперь им придется находить радикальные решения этой проблемы.

«У них нет выхода, они уже поставили себя в такие условия. Соответственно, возрастет давление на Россию, потому что демократы, принявшие сторону Байдена, сами себя загнали в угол антироссийской истерикой. Теперь нужно за нее отвечать, доказывать «вину» России, поэтому противостояние будет усиливаться», — отметил Коновалов.

Военный эксперт рассказал о мощном давлении на Россию и в военной сфере, отмечая, что Запад действует в разных направлениях.

«Они роем носятся у наших границ: не только самолеты-разведчики, также появились стратегические бомбардировщики и истребительная авиация. Их приходится все время отгонять. Существует опасность непреднамеренного столкновения, спровоцированного Соединенными Штатами или их союзниками, потому что их много, а контроль слабый. Сколько мы знаем случаев падений самолетов и тому подобное!» — подметил политолог.

Коновалов также вспомнил учения НАТО по разделению ядерной ответственности. Эксперт объясняет, что американцы намеренно проводят маневры, в которых ядерная ответственность разделяется на все страны.

«Если какой-нибудь самолет, неважно, американский или нет, будет летать с ядерным боезарядом, и вдруг произойдет катастрофа, например, в районе Прибалтики, как нам реагировать на это? Американцы ведут себя безответственно. В этом и опасность. Намеренно они вряд ли будут это делать. Исключать нельзя того, что ситуация может быть выпущена американским руководством из-под контроля или просто произойдет катастрофа, за которой последует развитие негативного сценария. Усугубляет ситуацию то, что люди, следующие за Джо Байденом, строили свою политику на критике Трампа и нападках на Россию. Они будут продолжать это, им придется. От Трампа они избавились, а Россия никуда не делась. И вот это давление — самая главная для нас опасность», — уверен военный эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президент РФ Владимир Путин поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах президента Соединенных Штатов. Владимир Владимирович пожелал будущему главе государства успехов, а также он выразил надежду, что США и Россия «смогут поспособствовать решению проблем и вызовов, с которыми сталкивается современный мир».