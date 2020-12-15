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Политолог раскрыл главную опасность для России при президентстве Байдена

Политолог раскрыл главную опасность для России при президентстве Байдена

Демократы сами себя загнали в угол антироссийской истерикой, и за это им придется отвечать. Такое мнение высказал в беседе с ФАН политолог Иван Коновалов.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден обошел действующего главу Соединенных Штатов Дональда Трампа в президентском голосовании выборщиков, которое прошло 15 декабря. Байден набрал 302 голоса, республиканец — 232. Все штаты, в которых Трамп обоснованно оспаривал победу демократа, отдали голоса выборщиков за Байдена. Официальные результаты выборов будут озвучены после голосования выборщиков. Процесс завершится 6 января следующего года, когда итоги выборов утвердит совместная сессия конгресса.

Известный политолог и военный эксперт Иван Коновалов в комментарии ФАН рассказал, что ждет Россию во взаимоотношениях с США при администрации Джо Байдена. Он уверен, что при демократе давление на нашу страну только усилится.

Политолог раскрыл главную опасность для России при президентстве Байдена

«Внешняя политика при администрации Байдена зависит от некоторых факторов. Первый фактор — это переход власти от господина Трампа к господину Байдену. Люди, окружающие Байдена, всю свою политику строили на критике действующего президента США Дональда Трампа. В адрес Трампа звучали серьезные обвинения о сотрудничестве с Россией, хотя никаких доказательств этому не было и нет. Теперь политика «правильной администрации» будет построена на том, чтобы усилить давление на Россию, потому что, по их мнению, Трамп «вел какие-то игры с Москвой», — сказал эксперт.

Политолог уверен, оказывая давление на Россию, демократы сами себя загнали в угол — теперь им придется находить радикальные решения этой проблемы.

«У них нет выхода, они уже поставили себя в такие условия. Соответственно, возрастет давление на Россию, потому что демократы, принявшие сторону Байдена, сами себя загнали в угол антироссийской истерикой. Теперь нужно за нее отвечать, доказывать «вину» России, поэтому противостояние будет усиливаться», — отметил Коновалов.

Военный эксперт рассказал о мощном давлении на Россию и в военной сфере, отмечая, что Запад действует в разных направлениях.

Политолог раскрыл главную опасность для России при президентстве Байдена

«Они роем носятся у наших границ: не только самолеты-разведчики, также появились стратегические бомбардировщики и истребительная авиация. Их приходится все время отгонять. Существует опасность непреднамеренного столкновения, спровоцированного Соединенными Штатами или их союзниками, потому что их много, а контроль слабый. Сколько мы знаем случаев падений самолетов и тому подобное!» — подметил политолог.

Коновалов также вспомнил учения НАТО по разделению ядерной ответственности. Эксперт объясняет, что американцы намеренно проводят маневры, в которых ядерная ответственность разделяется на все страны.

Политолог раскрыл главную опасность для России при президентстве Байдена

«Если какой-нибудь самолет, неважно, американский или нет, будет летать с ядерным боезарядом, и вдруг произойдет катастрофа, например, в районе Прибалтики, как нам реагировать на это? Американцы ведут себя безответственно. В этом и опасность. Намеренно они вряд ли будут это делать. Исключать нельзя того, что ситуация может быть выпущена американским руководством из-под контроля или просто произойдет катастрофа, за которой последует развитие негативного сценария. Усугубляет ситуацию то, что люди, следующие за Джо Байденом, строили свою политику на критике Трампа и нападках на Россию. Они будут продолжать это, им придется. От Трампа они избавились, а Россия никуда не делась. И вот это давление — самая главная для нас опасность», — уверен военный эксперт.

Политолог раскрыл главную опасность для России при президентстве Байдена

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президент РФ Владимир Путин поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах президента Соединенных Штатов. Владимир Владимирович пожелал будущему главе государства успехов, а также он выразил надежду, что США и Россия «смогут поспособствовать решению проблем и вызовов, с которыми сталкивается современный мир».

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