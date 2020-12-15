Муниципалитеты Дагестана получат 800 млн рублей для поддержки своих бюджетов

Махачкала, 15 декабря. Власти Дагестана выделили муниципалитетам более 832 миллионов рублей для покрытия понесенных в 2020 году местными бюджетами убытков из-за ограничений, вызванных борьбой с коронавирусом. Как выяснил ФАН, эти ассигнования могли бы быть и больше, если малый бизнес в регионе был официально зарегистрирован в налоговых органах.

Правительственное распоряжение о компенсации недополученных доходов размещено на официальном интернет-портале правовой информации республики. Средства поступят в города и районы через региональный Минфин из резервного фонда правительства Дагестана.

«Выделить министерству финансов Республики Дагестан из резервного фонда правительства Республики Дагестан в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 832 769 тысяч рублей на предоставление бюджетам муниципальных образований Республики Дагестан средств на компенсацию снижения поступления налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан в связи с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – говорится в тексте документа.

Согласно приложению, больше всего средств получит столица республики Махачкала – более 413 миллионов рублей. Меньше всего достанется Кулинскому и Агульскому районам, а также Бежтинскому участку – 950 тысяч, 556 тысяч и 202 тысячи рублей соответственно.

Как признались в беседе с ФАН представители администраций некоторых муниципалитетов, пожелавшие остаться неизвестными, компенсации могли быть значительно большего размера. Для этого, по их словам, нужно заставить зарегистрироваться в налоговых органах всех фермеров, торговцев и других представителей бизнеса.

«Вполне естественно, что правительство рассчитывает сумму компенсации, исходя из налогового потенциала города или района. Но во многих муниципалитетах не все предприниматели работают в правовом поле, они все еще используют «серые» схемы. С ними мы боремся, их количество с каждым годом уменьшается, но они все еще есть. Очевидно, что если бы все, например, торговые объекты стояли на учете, то и сумма компенсаций была бы гораздо больше», – рассказал собеседник агентства.

Весной текущего года на фоне распространения коронавирусной инфекции и последовавших за этим введением ограничительных мер на деятельность организаций малого и среднего бизнеса, власти Дагестана снизили налоговую нагрузку на субъекты предпринимательства. Так, ставка единого сельскохозяйственного налога была снижена с 6% до 3%, налог на имущество организаций – с 1,5% до 1%. Также почти в два раза были снижены ставки налога при применении упрощенной системы налогообложения, был отменен транспортный налог для одного из родителей в семье с четырьмя и более детьми.

В начале сентября уже бывший первый вице-премьер Дагестана Гаджимагомед Гусейнов докладывал, что введенные в республике меры по поддержке бизнеса приведут по итогам 2020 года к выпадению примерно 1,2 миллиарда рублей бюджетных доходов.