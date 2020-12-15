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Экономика

Муниципалитеты Дагестана получат 800 млн рублей для поддержки своих бюджетов

Муниципалитеты Дагестана получат 800 млн рублей для поддержки своих бюджетов

Махачкала, 15 декабря. Власти Дагестана выделили муниципалитетам более 832 миллионов рублей для покрытия понесенных в 2020 году местными бюджетами убытков из-за ограничений, вызванных борьбой с коронавирусом. Как выяснил ФАН, эти ассигнования могли бы быть и больше, если малый бизнес в регионе был официально зарегистрирован в налоговых органах.

Правительственное распоряжение о компенсации недополученных доходов размещено на официальном интернет-портале правовой информации республики. Средства поступят в города и районы через региональный Минфин из резервного фонда правительства Дагестана.

«Выделить министерству финансов Республики Дагестан из резервного фонда правительства Республики Дагестан в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 832 769 тысяч рублей на предоставление бюджетам муниципальных образований Республики Дагестан средств на компенсацию снижения поступления налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан в связи с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – говорится в тексте документа.

Согласно приложению, больше всего средств получит столица республики Махачкала – более 413 миллионов рублей. Меньше всего достанется Кулинскому и Агульскому районам, а также Бежтинскому участку – 950 тысяч, 556 тысяч и 202 тысячи рублей соответственно.

Как признались в беседе с ФАН представители администраций некоторых муниципалитетов, пожелавшие остаться неизвестными, компенсации могли быть значительно большего размера. Для этого, по их словам, нужно заставить зарегистрироваться в налоговых органах всех фермеров, торговцев и других представителей бизнеса.

«Вполне естественно, что правительство рассчитывает сумму компенсации, исходя из налогового потенциала города или района. Но во многих муниципалитетах не все предприниматели работают в правовом поле, они все еще используют «серые» схемы. С ними мы боремся, их количество с каждым годом уменьшается, но они все еще есть. Очевидно, что если бы все, например, торговые объекты стояли на учете, то и сумма компенсаций была бы гораздо больше», – рассказал собеседник агентства.

Весной текущего года на фоне распространения коронавирусной инфекции и последовавших за этим введением ограничительных мер на деятельность организаций малого и среднего бизнеса, власти Дагестана снизили налоговую нагрузку на субъекты предпринимательства. Так, ставка единого сельскохозяйственного налога была снижена с 6% до 3%, налог на имущество организаций – с 1,5% до 1%. Также почти в два раза были снижены ставки налога при применении упрощенной системы налогообложения, был отменен транспортный налог для одного из родителей в семье с четырьмя и более детьми.

В начале сентября уже бывший первый вице-премьер Дагестана Гаджимагомед Гусейнов докладывал, что введенные в республике меры по поддержке бизнеса приведут по итогам 2020 года к выпадению примерно 1,2 миллиарда рублей бюджетных доходов.

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