Турецкие военные выгнали боевиков Аз-Завии с ливийской авиабазы Аль-Ватыя

Триполи, 15 декабря. Турция отстранила членов группировок из Аз-Завии от охраны авиабазы Аль-Ватыя.

По данным новостного Twitter-аккаунта, турецкие военные прогнали боевиков с объекта. Причины такого решения неизвестны.

Напомним, ранее главарь бандформирования «Национальных мобильных сил» Правительства национального согласия Салим Кашут заявил о формировании эскадрильи из 12 многофункциональных истребителей четвертого поколения F-16, переброшенных Анкарой. По его словам, с их помощью планируется атаковать Сирт и Аль-Джуфру в нарушение женевского соглашения о постоянном прекращении огня.

Кроме того, за последнее время в Аль-Ватыю прибыло несколько военно-транспортных самолетов с боеприпасами, а также боевые вертолеты и беспилотники. Мобилизация сил на авиабазе позволяет предположить, что турецкие силы отстранили боевиков из Аз-Завии с целью предотвращения распространения информации о готовящихся операциях. Ранее члены группировок неоднократно публиковали фотографии, подтверждающие переброску в Ливию турецкого оружия в нарушение эмбарго ООН, а также отправку сирийских наемников для усиления позиций ПНС. Например, в мае 2019 года в Сети появились снимки с разгрузки в порту Триполи судна Amazon, которое доставило партию новых турецких бронемашин класса MRAP Kirpi II и Vuran.