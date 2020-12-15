Томичей оставили без новогодних корпоративов и вечеринок «для своих»

Томск, 15 декабря. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел совещание по вопросам обеспечения безопасности жителей региона в период новогодних праздников. В заседании приняли участие областная антитеррористической комиссия и региональный оперштаб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«Эпидемия эпидемией, но один из главных праздников года и долгожданный семейный отдых никто не отменял. Наша с вами задача — сделать все, чтобы предстоящие праздники прошли для жителей организованно, безопасно и без инцидентов», — заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Силовые структуры, экстренные службы и органы местного самоуправления должны быть готовы обеспечить слаженное взаимодействие при возникновении чрезвычайных происшествий.

По поручению главы региона наряды полиции и Росгвардии будут вести дежурства вблизи ледовых городков, катков и лыжных баз.

По решению комиссии будут проводиться ночные рейды по развлекательным заведениям региона, которые пройдут с 25 декабря по 10 января. Отдельный контроль будет за Шегарским и Кожевниковским районами, в которых есть гостиницы и базы отдыха.

«Да, сегодня у нас нет повода для беспокойства, однако вопросы безопасности — не только антитеррористической, но и противоэпидемической, не терпят формального отношения. Мы понимаем, что несмотря на все ограничения, будут попытки провести корпоративы за городом, также возможна работа ночных клубов в формате «для своих». Ухудшить эпидобстановку, которая сегодня находится под контролем, мы не имеем права. Поэтому прошу правоохранительные органы в период праздников взять под пристальный контроль как гостиницы, так и развлекательные учреждения», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

В завершении совещания руководитель аппарата областной антитеррористической комиссии, советник губернатора Сергей Кривошеин подвел итоги работы региона в сфере профилактики терроризма и представил участникам заседания план работы на 2021 год.