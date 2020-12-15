Хозяйка сгоревшего приюта обвинялась в том, что не занималась воспитанием детей

Восемь лет назад 43-летняя хозяйка сгоревшего в Башкирии «Дома Милосердия» Расима Михиянова дважды привлекалась к административной ответственности за то, что не занималась воспитанием детей. Женщина, которая взяла детей из детского дома, а затем на попечительство взяла еще и стариков, в своей семье не могла навести порядок.

Как стало известно ФАН, Михиянова писала жалобы на собственного зятя, который избивал ее дочь. Затем на двоюродного брата, который взял у нее деньги, а документы на дом не оформил, а затем тоже избил дочь Расимы.

Долгое время Расима Михиянова числилась вообще безработной, затем ей удалось устроиться в местный магазин продавцом. Ранее вместе с детьми была прописана в коммунальной квартире в бараке, и лишь несколько лет назад купила дом у своего двоюродного брата Сабира Б. на улице Кизильская. В нем же основала и дом престарелых, и сама прописалась.

Кстати, покупка дома была связана с криминальной историей. В 2015 году Расима обратилась в полицию с заявлением на брата, что взял деньги, а документы на дом не хочет оформлять. Более того, он отказывается возвращать и денежные средства.

Дочь Расимы тоже являлась участницей темных историй: Залия Мухамедьярова, как и Расима, является учредителем дома престарелых. При этом, как и мама, неоднократно попадала в криминальную повестку, правда, в качестве жертвы. В 2009 году Расима сообщила об избиении дочери другим своим двоюродным братом – Сафой Б. Семь лет спустя Расима написала заявление в правоохранительные органы уже на собственного зятя Альберта К., которого так же обвинила в избиении дочки. Надо отметить, ни тот, ни другой не стали фигурантами уголовного дела.

Каким образом неблагополучная семья смогла под носом у администрации, социальных служб устроить «Дом милосердия» будут разбираться правоохранительные органы. Но с социально незащищенных людей семья «благотворителей» за проживание брала 75% пенсии.

Напомним, ночью 15 декабря в доме престарелых произошел пожар. В момент возгорания в доме находилось 15 человек, смогли выбраться из горящего здания лишь четверо. Сама хозяйка «Дома Милосердия» сейчас задержана и дает показания.