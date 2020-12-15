Соведущая Колтового едва не покончила с собой после его гибели

Москва, 15 декабря. Юлия Сиверцова, соведущая погибшего в авиакатастрофе Александра Колтового, призналась, что чуть не свела счеты с жизнью после трагедии. Сейчас она постепенно выходит из депрессии.

Ведущая «ДНК» рассказала, что Колтовой был ей настоящим другом. Когда работаешь на одной площадке, волей неволей находишь близкие обоим темы, делишься личным и поддерживаешь напарника, объяснила Сиверцова. Внезапная гибель коллеги сильно подкосила телезвезду: она перенесла инфаркт и теперь находится на реабилитации, под наблюдением врачей. Кроме того, ведущая столкнулась с тяжелейшей депрессией: она похудела на 10 килограммов и хотела наложить на себя руки.

«Я стояла на грани жизни и смерти. Думала, что лучший выбор для меня — уйти на тот свет», — призналась соведущая Колтового.

В интервью «Собеседнику» она добавила, что помогла ей подруга, клинический психолог Елена Перелыгина. Она позвала Сиверцову на модный показ, чтобы развеяться и отвлечься от негативных мыслей. Ведущей действительно стало лучше — после четырех недель, проведенных взаперти, она наконец пообщалась с другими людьми.

Появление скорбящей напарницы Колтового на светском мероприятии ранее, чем через 40 дней после трагедии, ранее возмутило пользователей Сети.