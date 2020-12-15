Топ-5 неудачных звездных образов «Золотого граммофона»

Выход в свет — для каждого событие значимое, особенно для прекрасной половины шоу-бизнеса. Образы звездных леди поражают красотой и изысканностью, но порой знаменитости промахиваются с выбором туалетов. Самым обсуждаемым событием минувших выходных стала юбилейная 25-ая церемония вручения наград «Золотой граммофон». ФАН оценил звездные образы и отобрал самые неудачные наряды торжественного события.

«Штора» Валерии

На церемонии вручения наград «Золотой граммофон» певица Валерия решила показать себя зрителю в платье-макси персикового цвета с открытыми плечами и откровенным декольте. Подписчики Instagram-аккаунта «Русское радио» не оценили выбор исполнительницы, посчитав наряд вульгарным и похожим на интерьерный аксессуар.

«Что за мамина штора на ней? Что-то Валерия так раздета, неужели Еся не одевает? Она в наряде на беременную похожа. Красотке нужен стилист получше!», — отметили в комментариях фолловеры.

Статуэтку певице вручили за композицию «До предела», которую артистка исполняет дуэтом с композитором Максимом Фадеевым.

«Кусты» Zivert

Певица Zivert, прославившаяся исполнением хита Life, появилась на церемонии вручения заветной статуэтки в платье, больше похожем на облако или пучок, собранных воедино цветочных лепестков. Однако, «инстаграмщики» не смогли оценить по достоинству выбор артистки и сравнили ее пушистый наряд с «копной тряпок».

«Как в кустах… Жуть, конечно, а не платье. Копна тряпок!! Платье никакое. В этом платье похожа на курицу», — сетовали пользователи Сети.

В нынешнем году исполнительница была отмечена «Золотым граммофоном» за песню Credo.

Излишняя откровенность Долиной

Число почетных гостей церемонии на «Русском радио» пополнила народная артистка, певица Лариса Долина. Для церемонии исполнительница выбрала элегантное платье в пол черного цветка с блестками. Спереди платье было декорировано прозрачной тканью. На первый взгляд могло показаться, что Долина решила выйти в свет с обнаженной грудью.

Подписчики официального канала «Русского радио» не оценили выбор певицы, назвав его ужасным и выбранным не по возрасту.

«Одевается ужасно. Что со вкусом? Платье мало и вырез через чур. Похожа на доярку», — отмечали «диванные» стилисты.

Награду на юбилейной церемонии певица получила за песню «По встречной» и за вклад в историю отечественной музыки.

Геометрия Савичевой

Певица Юлия Савичева в отличии от своих коллег по сцене вместо платья решила появиться на людях в причудливом брючном костюме малинового цвета. Сложный крой наряда не оценили поклонники артистки. Жакет визуально укоротил исполнительницу, а громоздкие формы превратили ее в «розового робота». Зрители, привыкшие видеть певицу в женственных образах, решили, что это стиль «не ее».

«Слишком замудрено. Не очень. Не ваш стиль, образ не впечатлил. Совсем никак. Вещи старят и совсем вам не идут, оделась на троечку», — высказались подписчики Юли.

Пушистость Ханны

Фотомодель и певица Ханна за «Золотым граммофоном» вышла в обтягивающих блестящих лосинах и лифчике, а, чтобы не замерзнуть в столь открытом наряде сверху накинула белую шубу, в которой ее сравнили со снежным человеком.

«Наряд мог быть и поскромнее. Что за блестящий ужас? Ханна похожа на Йети. Ничего особенного», — заметили подписчики.

В нынешнем году артистка получила статуэтку за трек «Музыка звучит».