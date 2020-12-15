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Топ-5 неудачных звездных образов «Золотого граммофона»

Топ-5 неудачных звездных нарядов «Золотого граммофона»Выход в свет — для каждого событие значимое, особенно для прекрасной половины шоу-бизнеса. Образы звездных леди поражают красотой и изысканностью, но порой знаменитости промахиваются с выбором туалетов. Самым обсуждаемым событием минувших выходных стала юбилейная 25-ая церемония вручения наград «Золотой граммофон». ФАН оценил звездные образы и отобрал самые неудачные наряды торжественного события.

«Штора» Валерии

Топ-5 неудачных звездных нарядов «Золотого граммофона»

На церемонии вручения наград «Золотой граммофон» певица Валерия решила показать себя зрителю в платье-макси персикового цвета с открытыми плечами и откровенным декольте. Подписчики Instagram-аккаунта «Русское радио» не оценили выбор исполнительницы, посчитав наряд вульгарным и похожим на интерьерный аксессуар.

«Что за мамина штора на ней? Что-то Валерия так раздета, неужели Еся не одевает? Она в наряде на беременную похожа. Красотке нужен стилист получше!», — отметили в комментариях фолловеры.

Статуэтку певице вручили за композицию «До предела», которую артистка исполняет дуэтом с композитором Максимом Фадеевым.

«Кусты» Zivert

Топ-5 неудачных звездных нарядов «Золотого граммофона»

Певица Zivert, прославившаяся исполнением хита Life, появилась на церемонии вручения заветной статуэтки в платье, больше похожем на облако или пучок, собранных воедино цветочных лепестков. Однако, «инстаграмщики» не смогли оценить по достоинству выбор артистки и сравнили ее пушистый наряд с «копной тряпок».

«Как в кустах… Жуть, конечно, а не платье. Копна тряпок!! Платье никакое. В этом платье похожа на курицу», — сетовали пользователи Сети.

В нынешнем году исполнительница была отмечена «Золотым граммофоном» за песню Credo.

Излишняя откровенность Долиной

Топ-5 неудачных звездных нарядов «Золотого граммофона»

Число почетных гостей церемонии на «Русском радио» пополнила народная артистка, певица Лариса Долина. Для церемонии исполнительница выбрала элегантное платье в пол черного цветка с блестками. Спереди платье было декорировано прозрачной тканью. На первый взгляд могло показаться, что Долина решила выйти в свет с обнаженной грудью.

Подписчики официального канала «Русского радио» не оценили выбор певицы, назвав его ужасным и выбранным не по возрасту.

«Одевается ужасно. Что со вкусом? Платье мало и вырез через чур. Похожа на доярку», — отмечали «диванные» стилисты.

Награду на юбилейной церемонии певица получила за песню «По встречной» и за вклад в историю отечественной музыки.

Геометрия Савичевой

Топ-5 неудачных звездных нарядов «Золотого граммофона»

Певица Юлия Савичева в отличии от своих коллег по сцене вместо платья решила появиться на людях в причудливом брючном костюме малинового цвета. Сложный крой наряда не оценили поклонники артистки. Жакет визуально укоротил исполнительницу, а громоздкие формы превратили ее в «розового робота». Зрители, привыкшие видеть певицу в женственных образах, решили, что это стиль «не ее».

«Слишком замудрено. Не очень. Не ваш стиль, образ не впечатлил. Совсем никак. Вещи старят и совсем вам не идут, оделась на троечку», — высказались подписчики Юли.

Пушистость Ханны

Топ-5 неудачных звездных нарядов «Золотого граммофона»

Фотомодель и певица Ханна за «Золотым граммофоном» вышла в обтягивающих блестящих лосинах и лифчике, а, чтобы не замерзнуть в столь открытом наряде сверху накинула белую шубу, в которой ее сравнили со снежным человеком.

«Наряд мог быть и поскромнее. Что за блестящий ужас? Ханна похожа на Йети. Ничего особенного», — заметили подписчики.  

В нынешнем году артистка получила статуэтку за трек «Музыка звучит».

Источник: Федеральное агентство новостей
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