Лепс осудил тех, кто не пришел проститься с Гафтом

Москва, 15 декабря. Певец Григорий Лепс пришел на церемонию прощания с актером Валентином Гафтом. Он констатировал, что увидел далеко не всех коллег по творчеству, кто должен был прийти.

Исполнитель с сожалением подчеркнул, что непосредственно на похоронах у него не получится присутствовать. Однако назвал своим долгом побыть на церемонии прощания. Лепс отметил, что «очень занятые» знаменитости не пришли проститься с актером.

«Сожалею, что не увидел здесь некоторых наших коллег по цеху — они обязаны были прийти и попрощаться с таким человеком. Я думаю, что у них есть дела — примерки, грим, ресницы, микрофоны», — прокомментировал Лепс.

Певец подчеркнул, что с Гафтом виделся нечасто, о чем очень сожалеет. Последнюю встречу Лепс хорошо запомнил — Гафт тогда читал свои сатирические стихи. По словам исполнителя, «досталось» многим, в том числе и ему.

Режиссер Владимир Бортко поделился своими воспоминаниями об артисте, который умер на 86-ом году жизни. По словам творческого деятеля, Гафта отличали огромный талант и требовательность к себе и окружающим.