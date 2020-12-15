Что подарить подруге на Новый 2021 год: оригинальные идеи недорогих подарков

Новый год, конечно, праздник семейный, но ведь подруга — тоже очень близкий человек. А потому порадовать ее хочется особенно. Что делать, если накопить денег перед праздником не удалось? В первую очередь — не огорчаться! Мы подскажем, что подарить подруге на Новый год, чтобы получилось интересно и оригинально.

Какой подарок подруге на Новый 2021 год дарить не нужно

Для начала остановимся на том, в какую сторону в магазинах точно смотреть не стоит. Во-первых, потому что дарить эти вещи — плохая примета. А во-вторых, по статистике, такие презенты мало кого радуют.

Ножи. Даже если ваша подружка — великолепный кулинар и увлекается коллекционированием разнообразных кухонных девайсов, покупать ей набор ножей не стоит. Ни с яркими ручками, ни с керамическими лезвиями, вообще никакой. Говорят, что все колющее и режущее приносит в дом несчастье. Да и вам, скорее всего, будет не очень приятно, если близкий человек однажды поранит руку вашим подарком. Часы. Гламурные с тонким браслетом или мощные с брутальным — пусть ваша подруга выбирает себе часы самостоятельно. Дело в том, что хороший аксессуар не купишь «по дешевке». Кроме того, считается, что раз часы отмеряют время, не в нашей «компетенции» преподносить их кому-либо. Своим временем каждый должен распоряжаться самостоятельно. Носовые платки. Вряд ли у вас возникнет желание «побаловать» подругу набором носовых платков, но все же. Если вдруг рука потянется за веселеньким комплектом с символом Нового года — Металлическим Бычком, вспомните, что носовыми платками принято вытирать слезы, а еще их используют, когда болеют. А раз мы желаем близкому человеку только счастья и здоровья, носовые платочки дарить ему не стоит. Фигурки птиц. В ноябре этого года социологи проводили опрос, какие подарки россияне считают самыми бесполезными. Фаворитом этого рейтинга стали всяческие фигурки-статуэтки, которые положено расставлять в интерьере. Далеко не каждая женщина хочет загромождать свой дом очередной «милашной» скульптуркой. А если эта фигурка изображает птицу, то, согласно народной примете, она принесет в дом ненужную суету и беспокойство. Так что если не уверены, что подруга хочет «разнообразить» интерьер, не дарите ей никакие декоративные фигурки. А если уверены, что она не будет против, выбирайте те, что изображают быка. Милый бычок, предназначенный для поддержки мобильного телефона или винной бутылки или просто веселый и забавный, будет вполне оригинальным подарком подруге на Новый год. Животные или растения. Пусть вы знаете свою подругу «тысячу лет» и даже уверены, что она будет рада появлению в доме питомца, и, возможно, мечтает об этом уже давно, не стоит форсировать события и преподносить такой «экземпляр» самостоятельно. Выбор живого существа — дело очень личное. И если подруга захочет, чтобы вы приняли в нем участие, она обязательно пригласит вас с собой в зоомагазин. То же касается и цветов в горшках. У вас не может быть 100-процентной уверенности, что сейчас близкий вам человек мечтает обзавестись очередной драценой или кротоном. Так что все живое и зеленое отставляйте на второй план. Свечи. Несмотря на то, что свечи давно считаются атрибутом праздника, в русской православной традиции они символизируют совсем другие события, причем вовсе не счастливые. Поэтому если ваша подруга верит в приметы, дарить ей свечки, даже ароматические и декоративные, не нужно. Настроение в праздник, скорее всего, будет испорчено.

Конечно, все мы относимся к приметам по-разному, и сегодня многие суеверия уже не воспринимаются всерьез. Но на волне напряженного 2020 года в какие-только предзнаменования не стали верить люди. А потому не будет раздражать судьбу. Тем более, что и кроме вышеназванных есть множество решений, что можно подарить подругам на Новый год.

Особое внимание стоит обратить на подарки, которые соответствуют характеру, образу жизни и увлечениям близкого вам человека. Ведь вы, как никто другой, знаете, чем живет ваша подруга и чему обязательно будет рада.

Идеи подарков на Новый год подруге, которая любит модные девайсы

Не расстается со смартфоном, обожает музыку и не прочь сделать миллион селфи, чтобы выбрать одно единственное для Instagram. Если все это о вашей подруге, то ей обязательно пригодятся эти милые презенты.

Оригинальный чехол на телефон. Согласитесь, чехлов много не бывает. Конечно, можно все время ходить с одним-единственным, но куда интереснее менять «бампер» от случая к случаю, сочетать его с гардеробом и даже настроением. А раз на дворе новогодние праздники, то и телефон можно одеть в чехол с Дедом Морозом, веселым оленем или тем же задорным бычком.

Беспроводные наушники. Те, что с проводами, постоянно путаются, и пользоваться ими очень неудобно. А если проводов нет, ваша подруга, каждый раз включая любимую музыку на пробежке или по пути в офис, будет вспоминать о вас добрым словом (в хорошем, конечно, смысле).

Попсокет. Это та самая липучка, которую ставят на заднюю часть смартфона. И которая помогает удобнее держать гаджет в ладони, когда вы активно общаетесь в мессенджере или играете в приложении. Попсокеты хороши тем, что очень практичны и разнообразны. Выбрать аксессуар можно любого цвета, с оригинальным рисунком, и, конечно, по очень демократичной цене.

Селфи-палка. Думается, если ваша подруга любит делать селфи, то и селфи-палка у нее точно есть. Но вы наверняка удивите и порадуете ее, если преподнесете девайс, позволяющий не только фотографировать себя на расстоянии «выдвинутой» рукоятки. Но и снимать дистанционно, используя селфи-палку, как стационарный штатив. Такие модели тоже есть на рынке, и они открывают совершенно новые горизонты для блогеров и любителей пофотографировать себя любимых. Теперь ракурсов будет куда больше, а фото будут получаться куда более качественными и интересными.

Держатель для телефона. Еще одна незаменимая вещь в поездках в автомобиле и даже дома. Автомобильный держатель позволяет закрепить смартфон на лобовом стекле и общаться безопасно в пробке или в дороге. А стационарный для стола фиксирует девайс в удобном положении и на нужной высоте, благодаря чему во время видеозвонков не обязательно держать телефон в руках. Удобная штука.

Подарок на Новый год подруге своими руками — 5 необычных решений

Нет, мы не будем предлагать вам связать шарф или вышить кружевную салфеточку. Своими руками можно подготовить для подруги и вполне современный презент, на который уйдет немного вашего времени и средств. Вот несколько интересных решений.

Набор чая. Отправляйтесь в любой чайный магазин и выбирайте 4-5 вариантов хорошего, ароматного чая, который точно порадует каждую женщину. Возьмите что-то оригинальное: например, к традиционному улуну добавьте голубой чай, попросите взвесить чая матча и что-нибудь цитрусовое. Каждый чай в магазине развесят в индивидуальную упаковку. Вам же останется лишь купить красивую коробочку, лучше с новогодним декором, все сложить в нее, и презент готов.

Шкатулка с украшениями. Купить красивую шкатулочку можно в любой сувенирной лавке. А чтобы подарок не выглядел шаблонным, подумайте над его наполнением. Это может быть бижутерия, если ваша подруга увлекается такими украшениями. Браслеты, заколки, подвески — два-три варианта в комплекте станут отличным выбором к празднику.

Ароматический набор. Кто из женщин откажется зажечь вечером свечи и погрузиться в теплую ванну, наполненную пеной и приятными ароматами эфирных масел? Подарите близкому человеку все, что нужно для этого. Соберите комплект для прекрасного вечера, посвященного себе любимой: аромалампа с парой-тройкой пузырьков с эфирным маслом станут главными элементами подарочного комплекта. Добавьте к нему пару пенных бомбочек для ванной, и идеальный набор готов.

Глинтвейн. Не нужно покупать готовый напиток. Все, что продается в магазине, насыщено «химией» и совершенно не радует ни вкусом, ни ароматом. Приготовьте глинтвейн самостоятельно: возьмите бутылку хорошего красного вина, купите набор специй, добавьте в вино лимонный сок и цедру, прогрейте, положите специи. Дарить напиток лучше в подарочной бутылке, которую можно купить в посудном магазине. А перед тем, как распить его с подругой, хорошенько прогрейте, чтобы «активировать» добавленные в него специи.

Топиарий. Если вам нравится мастерить что-либо своими руками, посвятите вечер творчеству и сделайте топиарную композицию, например, из шишек. Такое декоративное деревце станет прекрасным украшением новогоднего интерьера. Плюс вы можете быть точно уверены, что никто больше не подарит вашей подруге что-то похожее. Другой вариант — сделать топиарий из мандаринов. Символические новогодние фрукты могут украсить праздничный стол, а потом будут благополучно съедены, так что ничего не пропадет.

Что подарить на Новый год лучшей подруге, которая много работает

Если ваша подруга целыми днями пропадает на работе, ей наверняка будут приятны мелочи, которые помогут позаботиться о себе. Вот несколько таких решений.

Компактный массажер. Портативный девайс с удобной ручкой позволит расслабиться после напряженного трудового дня, помассировать шею, уставшие ноги и даже выполнить антицеллюлитный массаж бедер. Выбирайте девайс с несколькими режимами работы, позволяющий подобрать оптимальный для интенсивного или расслабляющего массажа.

Электрическая пилка для ног. Если летом каждая женщина находит время, чтобы забежать в салон красоты и сделать педикюр, то зимой можно полениться и не тратить время и деньги на уход за стопами. Но это не значит, что в домашних условиях нужно отказываться от него. Электрическая пилка станет настоящей палочкой-выручалочкой, когда нужно привести пятки в порядок за пару-тройку минут.

Массажная накидка на кресло. Бизнес-леди и сотрудницы офисов часто вынуждены проводить много времени, сидя за компьютером. Чтобы к вечеру спину не ломило от неудобного положения за столом, подарите подруге массажную накидку на кресло. Она сделает посадку более комфортной, снизить нагрузку на спину, а облокотившись на нее, можно получить почти настоящий массаж, не выходя из офиса. Вариант для автоледи – накидка на кресло с массажным эффектом и подогревом. Она станет настоящей спасительницей в зимние холода.

Гамак для ног. Еще один практичный девайс для женщин, которые много сидят за компьютером, а к вечеру не только ощущают усталость, но и замечают отеки ног. Чтобы этого не случалось, ножки нужно приподнимать над полом, а для этого отлично подойдет новомодный гамак для ног. Его достаточно закрепить за ножки стола, и можно закидывать в него стопы. Подруга, наверняка, оценит вашу заботу. А у всех ее коллег через некоторое время появится такие же гамачки.

Кружка-термос. Часто времени выпить кофе в течение дня не хватает, любимый напиток остывает и теряет вкус. А когда до него доходят руки, пить остывшее нечто уже неприятно. Побеспокойтесь о любимой подруге и купите ей кружку-термос, которая будет сохранять ее напитки теплыми значительно дольше, чем обычная чашка.

Что подарить подруге на Новый год — недорого и интересно

Даже недорогие подарки доставят близкому человеку настоящее удовольствие, если они сочетаются с его образом жизни, учитывают вкусы и интересы. А потому выбирайте по-настоящему душевные вещи, которые принесут радость.

Картина по номерам. Если в свободное время подруга обожает рисовать, позвольте ей ощутить себя настоящей художницей. Современные наборы для творчества включают не только холст и краски, но и кисточки, подробную инструкцию, а также подрамник, чтобы получившееся великолепие можно было тут же разместить на стене. Как вариант и альтернатива для творческой личности – готовые наборы для скраббукинга, бисероплетения, вышивки бисером, мыловарения.

Уютная домашняя одежда. Оказавшись дома, все мы стремимся впрыгнуть в мягкие тапочки и надеть что-то комфортное и теплое. А потому уютный домашний костюм никогда не будет лишним. Модные сегодня кигуруми любят не только дети, но и взрослые. Такой костюм-«скафандр» здорово поднимает настроение и, конечно, понравится вашей подруге.

Перчатки. Перчаток много не бывает. У каждой модницы найдутся несколько пар из кожи, замши, текстиля. Подарите аксессуар, одновременно практичный и оригинальный. Например, перчатки с накладками на пальцы, которые позволяют, не снимая их, листать сообщения в телефоне или серфить по интернету в ожидании ребенка из школы. Или настоящие теплые объемные варежки ярких цветов, в которых будет уютно и весело гулять по зимнему городу в выходные.

Средство для ухода за руками. Вряд ли кто будет спорить, что кожа рук зимой пребывает не в лучшем состоянии. Холодный воздух на улице, сухой воздух в помещении, бытовые заботы — все это сушит ее. И часто ручки к Новому году выглядят постаревшими. Чтобы помочь любимой подруге справиться с проблемой, подберите для нее хороший, насыщенный питательный крем. Это могут быть составы с мочевиной, низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, комплексом витаминов А и Е. Обычно такие крема стоят дороже, чем большинство женщин привыкли тратить на руки, и самой себе их покупают редко. А вот в качестве подарка хорошая косметика отлично подойдет.

Сертификат на новогоднюю фотосессию. В канун Нового года многие фотостудии устраивают по-настоящему щедрые акции. Это время «высокого сезона» для фотографов, которые завлекают в тематические интерьеры на семейные, парные и индивидуальные фотосессии. Если у вашей подруги еще нет опыта профессиональной фотосъемки, подарите ей такую возможность. Память о ней останется надолго, а вы будете точно знать, что приложили руку к этой красоте.

Надеемся, что теперь вы знаете, что подарить подруге на Новый год оригинальное и нескучное. И с небольшим бюджетом обязательно порадуете ее в праздничные дни.