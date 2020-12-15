Машков трогательно высказался о роли Валентина Гафта в его жизни

Москва, 15 декабря. Актер и режиссер Владимир Машков трогательно высказался о народном артисте Валентине Гафте, который, по словам кинематографиста, сыграл значимую роль в его жизни.

Машков вспомнил свой режиссерский кинодебют. Фильм «Сирота казанская» вышел на экраны в 1997 году, в ленте сыграли гении кино и театра Валентин Гафт, Олег Табаков и Лев Дуров.

«У меня в кадре были три мастера — Гафт, Табаков и Дуров. Та сила их доверия, веры в меня... Она, наверно, сделала меня тем, кем я сейчас являюсь. Их сила, их талант. Огромная беда», — сказал Владимир Львович, вспоминая об актере.

Жизнь Валентина Иосифовича оборвалась 12 декабря. Артист умер после продолжительной болезни в своем загородном доме в Московской области. Ему стало плохо, и его супруга Ольга Остроумова вызвала скорую. Однако спасти жизнь мастера медики не смогли.

Во вторник в «Современнике» проходит церемония прощания с Валентином Иосифовичем. На траурную церемонию пришли коллеги и поклонники артиста. После церемонии прощания Гафта похоронят на Троекуровском кладбище.