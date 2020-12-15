В ОНФ рассказали об ухудшении психологического климата в школах

Москва, 15 декабря. Более 30% российских родителей уверены, что психологический климат в школах за последние пять лет ухудшился. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по образованию и науке, координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям» Любовь Духанина, передает ФАН.

«Проблема школьной травли нарастает. Многие дети сталкиваются с этой проблемой. Буллинг не всегда выражается в физическом нападении. Чаще происходит психологическое насилие: оскорбление, злые и непристойные шутки, насмешки, слухи и сплетни, бойкот. Причем бойкот — одна из самых опасных форм буллинга», — сказала она на круглом столе на тему «Проблемы профилактики буллинга (травли) в образовательных организациях и в сети Интернет».

Депутат рассказала, что ОНФ и фонд «Национальные ресурсы образования» провели опрос родительского сообщества о психологическом климате в школах. Так, 36% родителей уверены, что за последние пять лет в целом ухудшился психологический климат. При этом 20% опрошенных считают, что стало лучше благодаря гласности и появлению более цивилизованных правовых способов решения конфликтов.

«Среди факторов, угнетающих ребенка в школе, 17% указали плохие отношения с учениками. А 18% родителей назвали неуважительное отношение со стороны учителей, — рассказала Любовь Духанина. — При этом 26% родителей отмечают, что сегодня ребенок в школе сталкивается с пренебрежительным отношением. А 19% сообщили о травле».

Депутат также отметила, что порядка 16% школьников не говорят своим родителям о случаях буллинга. По ее словам, это связано с тем, что дети не уверены в успехе каких-либо действий.