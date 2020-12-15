Россияне поделились своими планами на новогодние праздники

Москва, 15 декабря. Исследование портала «Работа.ру» и сервиса «Сберавто» показало, сколько россиян планирует новогодние путешествия.

В опросе приняли участие 3500 респондентов из разных регионов России. В новогодние каникулы поездки на отдых планируют 22% опрошенных, 20% из них будут путешествовать по России, а 2% отправятся за границу.

Около 44% россиян собираются путешествовать на автомобиле, 26% опрошенных добираться до места отдыха решили на электричке или поезде. На самолете к месту назначения планируют лететь 18% респондентов, 12% опрошенных поедут на автобусе.

Среди путешественников по стране 17% респондентов посетят Москву и Подмосковье, 14% опрошенных поедут по Золотому кольцу России. Около 13% отправятся на каникулы в Санкт-Петербург, 11% опрошенных — в Сибирь, 9% хотят посетить Краснодарский край. По 5% респондентов назвали целью путешествия Карелию и Кавказ, 3% поедут в Крым. Около 2%проведут каникулы на Дальнем Востоке, 1% — в Ставропольском крае и Калининграде.

Глава Альянса туристических агентств рассказала, какие самые востребованные направления на новогодние каникулы. Наталия Осипова заявила, что очень популярны в этом году горнолыжные курорты. Особой популярностью пользуются курорты Алтая и Красная Поляна в Сочи.