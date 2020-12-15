Рудинштейн на церемонии прощания рассказал о влюбчивости Гафта

Москва, 15 декабря. Режиссер и кинокритик Марк Рудинштейн пришел на церемонию прощания с актером Валентином Гафтом. Вспоминая об артисте, Рудинштейн отметил его влюбчивость.

Кинокритик подчеркнул, что актер был очень сильной фигурой.

«Влюблялся, грустил, страдал даже, могу сказать. Как фигура сильная: влюблялся — так влюблялся со всеми трагическими последствиями», — рассказал режиссер.

Рудинштейн добавил, что до сих пор у близких Гафта на глазах слезы. Несмотря на то, что многие предполагали наступление смерти, до сих пор невозможно привыкнуть к осознанию того, что Гафта больше нет.

Проститься с 85-летним Гафтом пришел и актер Владимир Гармаш. Он поделился воспоминаниями, как талантливый артист учил его справляться со сложной ролью.