Вассерман прокомментировал победу Байдена в голосовании членов коллегии выборщиков

В ходе голосования членов коллегии выборщиков нет нарушений, но оно основано на сфальсифицированных итогах выборов президента США, которые состоялись 3 ноября. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

По словам эксперта, нынешнее лидерство Джо Байдена стало следствием массовых нарушений на прошедших выборах президента США.

«Сейчас выборщики голосуют в соответствии с официальными результатами выборов 3 ноября, но сами эти итоги подтасованы. Лично у меня не вызывает никаких сомнений, что фальсификации были. Само поведение демократов в ходе подсчета голосов указывает на это», — подчеркнул журналист.

Собеседник привел конкретные, насторожившие его, примеры.

«Наблюдателей от Республиканской партии физически не подпускали к столам, где велся подсчет голосов. В некоторых случаях их выгоняли из зданий избирательных участков. Нет законного обоснования такого поведения», — отметил политический консультант.

По его словам, шансы Трампа оспорить свое поражение сейчас невелики.

«Теоретически шансы есть, поскольку результаты еще должны быть утверждены Конгрессом. Однако это теория. В рамках американских законов и обычаев, видимо, больше нет возможностей оспаривать победу Байдена», — подытожил Анатолий Вассерман.

Ранее сообщалось, что по результатам голосования членов коллегии выборщиков, демократ Джо Байден получил 306 голосов, а 232 было отдано за действующего президента США, республиканца Дональда Трампа.