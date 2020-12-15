Депутат Нилов объяснил, почему изменятся пенсии, пособия и МРОТ в 2021 году

Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов в эфире медиацентра «Патриот» рассказал о причинах изменения методики подсчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума в России.

«В соответствии с новой методикой в России будет по-другому определяться минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. До этого момента прожиточный минимум зависел от стоимости продуктов в продуктовой корзине. Эта величина влияла потом на индексацию пенсий, пособий и других выплат», — сообщил Ярослав Нилов.

Председатель комитета по труду и социальной политике Государственной Думы отметил, что страховые пенсии еще несколько лет будут индексироваться по прежней схеме.

«Страховые пенсии еще несколько лет с 1 января 2021 года будут индексироваться выше прогнозируемого уровня инфляции. Что касается других социальных выплат, то они зависят от того, какая у нас официальная инфляция. По новой методике, исходя из определения медиального среднедушевого дохода, МРОТ и прожиточный минимум будут увеличиваться только тогда, когда реальные доходы граждан будут расти и инфляция будет низкой, в противном случае инфляция будет способствовать обесцениванию денег. МРОТ и прожиточный минимум могут увеличиваться, но инфляция все будет обесценивать», — считает депутат.

Тем не менее Нилов видит и преимущества нового метода расчета МРОТ.

«С одной стороны, новая методика лучше, чем то, что было, когда МРОТ считали по потребительской корзине. Теперь от этого отходим. МРОТ отрывается от прожиточного минимума, но в Конституции прописано, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. И МРОТ не может снижаться», — говорит Ярослав Нилов.

Депутат также отмечает, что ниже, чем МРОТ, в России платить заработную плату не могут, однако в разных регионах прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда могут быть разным.