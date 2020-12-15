Психиатр рассказал об опасности буллинга в российских школах

До 30% детей с различными психическими нарушениями обучаются в обычных школах, где не чувствуют себя в безопасности. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Николай Говорин.

«Сегодня большое количество детей, имеющих легкие психические нарушения, обучаются в обычных школах — до 30%. Например, это дети с аффективной неустойчивостью, жертвенностью поведения или, напротив, агрессивностью», — сказал он в ходе круглого стола на тему «Проблемы профилактики буллинга в образовательных организациях и в сети Интернет».

Эксперт пояснил, что сегодня, несмотря на снижение рождаемости, показатели инвалидности у детей не снижаются.

«Буллинг сегодня приобретает угрожающее развитие в нашем обществе. Это связно с нарастающими проблемами, связанными с психологическим и психическим состоянием наших детей, поскольку это лакмусовая бумажка социального и духовного состояния нашего общества», — сказал Говорин.

По мнению депутата, в России наблюдается снижение роли семейного воспитания. Современная школа для ребенка не является местом психической безопасности.

«Главная задача школы — не только реализовать услуги и наполнить знаниями, но и сформировать личность ребенка», — заметил Николай Говорин.

Он убежден, что в стране не хватает конструктивного межведомственного взаимодействия. Так, по словам психиатра, подготовка и оказание помощи осуществляются разными людьми с разным методологическим подходом.

«Нужно нормализировать подготовку в стране специалистов в сфере охраны психологического здоровья. Считаю, что нужно создать федеральный методический центр, где мы могли бы создавать программы для осуществления этой деятельности», — добавил Николай Говорин.

Отметим, по оценкам Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), в России в 2018 году 37% учеников периодически страдали от буллинга, в том числе 12% подвергались ему несколько раз в неделю. Международные исследования показывают, что травля — основная причина самоубийств среди подростков 12-15 лет по всему миру.