Гармаш рассказал, как Гафт учил его играть роли в театре

Москва, 15 декабря. Актер Сергей Гармаш пришел проводить в последний путь коллегу по творчеству Валентина Гафта. Он рассказал о ценном совете, который ему дал старший товарищ.

Он подчеркнул, что Валентин Гафт был действительно великим.

«Великая память великому, действительно прекрасному человеку и артисту», — прокомментировал Гармаш.

Он рассказал, что ему досталась роль, с которой не удавалось справиться. Гармашу многие советовали, как надо «правильно играть», но толку не было. Когда он только с Гафтом остался в гримерке, тот схватил его за шиворот.

«С горящими глазами стал говорить мой монолог, который у меня не получился. Ты должен как бы железную пику воткнуть ему в грудь», — процитировал Гармаш совет Валентина Гафта.

Режиссер Владимир Бортко подчеркивал, что Валентин Гафт был не только талантливым артистом, но и очень требовательным человеком. Это касалось всего, вплоть до событий в жизни. Что касается творчества, то режиссер не видел смысла его комментировать. Бортко напомнил, что яркие роли Гафта видели миллионы зрителей.

Актер скончался на 86-ом году жизни. Сейчас в театре «Современник» проходит церемония прощания с артистом.