Певица Саша Круглова рассказала о необычной встрече Нового года в Африке

Москва, 15 декабря. Самая необычная встреча Нового года в жизни российской певицы, исполнительницы хита «Надежда на любовь» Саши Кругловой произошла в Африке. Воспоминаниями артистка поделилась с корреспондентом ФАН.

«Самый необычный Новый год случился у меня в Африке пару лет назад, — вспоминает певица. — Только представьте себе: сафари, дикие животные, никакого снега и... жара».

Артистка добавила, что было очень необычно и весело. По ее словам, ей много куда предлагали полететь, но она решилась именно на Африку — и не пожалела. Саша Круглова призналась, что, если бы не пандемия, она с удовольствием слетала бы туда еще раз. Однако традиционно певица любит встречать Новый год в кругу друзей, чтобы праздник был позитивным и веселым.

«Как правило, до боя курантов заезжаю поздравить родителей: им нравится праздновать в спокойной атмосфере. А затем еду к друзьям», — рассказала певица.

К выбору подарков на Новый год артистка, по ее словам, подходит ответственно — и не любит дарить ерунду.

«Не люблю дарить банальности или подарки «для галочки». Набор мыла дарить бы точно не стала (смеется). Обычно отталкиваюсь от желаний партнера или друга. Не знаешь, что подарить, — спроси, пусть это будет всегда с пользой. А если что — проявляю креатив в выборе презента», — дала совет Саша Круглова.

Также певица подчеркнула, что не представляет новогоднего стола без оливье с майонезом, хоть и тщательно следит за фигурой.

«Люблю утиную грудку и осетрину и, конечно, не могу обойтись без салата оливье — его я обожаю! Единственный салат, который я разрешаю себе и для которого делаю исключение: ем его с майонезом», — сказала певица.

Саша Круглова вспомнила, как однажды, когда она жила в Париже, они с друзьями обошли весь город в поисках традиционного русского оливье, но так его и не нашли.

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