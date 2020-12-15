Блогер поделился необычными рецептами блюд для новогоднего стола 2021

Каждый Новый год становится все сложнее придумать что-то новое и интересное для праздничного стола. В интервью с ФАН блогер кулинарного YouTube-канала «Голодный Мужчина» Сергей Стоян поделился рецептами блюд, которые смогут удивить всех гостей и близких.
Праздничный новогодний десерт «Шоколадный Вулкан» за пять минут
Для «Вулкана» нам понадобится:
- Мука — 5 ст. ложек
- Сахар — 5 ст. ложек
- Какао — 5 ст. ложек
- Соль — щепотка
- Вода — 5 ст. ложек
- Растительное масло — 5 ст. ложек
Для «Лавы»:
- Сливочный ликер — 40 мл
- Шоколад — по вкусу
Приготовление:
- Находим небольшую емкость, которая в перевернутом виде максимально напоминает форму вулкана. Если хотите ресторанно ровный десерт — используйте силиконовую форму для больших маффинов, а для реалистичного вулкана подойдет любая чашка или небольшая миска.
- В форме смешиваем все сухие ингредиенты до однородности.
- Добавляем воду и растительное масло, снова смешиваем до однородности.
- Отправляем в микроволновку на две минуты (мощность 700W).
- Даем остыть, затем аккуратно достаем из формы и размещаем на тарелке низом вверх. Если готовили в чашке — доставайте брауни с помощью ложки (можно не особо аккуратно) и руками формируйте вулкан на тарелке.
- Формируем жерло, сделав углубление сверху.
- При подаче поливаем растопленным шоколадом, а затем сливочным ликером.
«Этот десерт будет спасением для тех, у кого совсем нет времени на готовку. Либо тех, кто неожиданно испортил праздничный торт, как я на прошлый новый год. Может показаться, что десерт из микроволновки — это как-то не солидно, но в сочетании со сливочным ликером получается поистине изысканное блюдо», — рассказывает кулинар.
«Горячий шоколад» без шоколада
Ингредиенты:
- Какао порошок — 2 ст. л.
- Соль — щепотка
- Корица молотая — по вкусу
- Вода — 1/4 стакана
- Мед — 1 ст. л. (или любой подсластитель)
- Молоко на выбор — 500 мл
Приготовление:
- В кастрюле с толстым дном смешиваем все сухие ингредиенты.
- Добавляем воду и мед. Если не хотите поддавать мед термической обработке - используйте сахар, либо сироп.
- Проварите смесь две минуты при небольшом кипении.
- Далее постепенно вливаем молоко, помешивая.
- Подогревайте до нужной температуры, но не доводите до кипения, чтобы сохранить текстуру.
«Думаю, это мой любимый новогодний напиток. Не только из-за вкуса, но и из-за простоты приготовления. Обычно в горячий шоколад добавляют много шоколада, но я больше люблю есть шоколад просто так, поэтому мне очень полюбился этот рецепт с какао», — поделился блогер.
Он отметил, что главное для этого рецепта — купить хороший какао-порошок с жирностью больше 21%.
Салат «Мексиканский»
Ингредиенты:
- Фасоль — 500 г
- Кукуруза сладкая — 300 г
- Красный перец (сладкий) — 1 штука
- Авокадо — 1 крупный или 2 мелких
- Ялтинский лук — 1/2 мелкого
Заправка:
- Петрушка — 1 пучок
- Оливковое масло — 6 ст. ложек
- Лимонный сок — 2 ст. ложки
- Мед — 1 ч. л.
- Красный перец (острый) — 1/2 ч. ложки (салат должен быть пикантным!)
- Зира (кумин) — 1 ч. Ложка
- Соль — 2 ч. ложки (по вкусу)
- Черный перец — по вкусу
Приготовление:
- С консервированной фасоли и кукурузы сливаем всю жидкость. По желанию кукурузу и фасоль можно использовать отварные.
- Перец и авокадо нарезаем на небольшие кубики. Лук нарезаем мелко.
- Высыпаем все в большую миску.
- Для заправки мелко нарезаем петрушку и смешиваем с остальными ингредиентами заправки.
- Заливаем заправку к салату и хорошо перемешиваем.
- Подавайте сразу, либо дайте салату немного настояться в холодильнике.
«Для тех, кто устал от оливье и сельди под шубой, могу посоветовать этот простой и необычный салат. В салате есть авокадо, которое я очень люблю. В новогодний сезон они как раз продаются по доступной цене. Помимо невероятного вкуса, салат еще и очень полезный, поскольку богат белками и питательными жирами. Никакого майонеза!» — объясняет Сергей.
«Кордон Блю»
Ингредиенты:
- Куриное филе — 2 штуки
- Сыр — 4 кусочка
- Ветчина — 4 кусочка
- Горчица —1 ст. ложка
- Мука — 100 грамм
- Хлебные сухари — 100 грамм
- Яйцо — 1 штука
- Соль, черный перец — по вкусу
Приготовление:
- С филе срезаем все лишнее (жилки, хрящи). Каждое филе разрезаем на две пластины.
- Каждый кусочек кладем на пищевую пленку, смачиваем водой и накрываем пленкой. Отбиваем в плоский прямоугольник.
- Убираем пленку. Солим, перчим и смазываем горчицей. На каждый кусочек выкладываем по слайсу ветчины и сыра.
- Подворачиваем края и закручиваем в рулет.
- Каждый рулет окунаем в муку, затем в смесь яйца, столовой ложки воды, соли и перца. Затем равномерно покрываем панировочными сухарями. По желанию в таком виде их можно обмотать пленкой и заморозить до надобности.
- Отправляем на 1 час в холодильник, чтобы рулеты выстоялись, а корочка хорошо схватилась.
- Обжариваем с каждой стороны по 4-5 минут (до румяности), поливая маслом.
- Выпекаем 10 минут при 220 градусах Цельсия.
- Салфеткой убрать лишний жир.
- Можно подавать с кусочком лимона.
«Обычно я люблю рецепты попроще, да побыстрее, но на новый год хочется чего-то особенного, поэтому я всегда нахожу время для солидных рецептов, таких как «Кордон Блю». Надо же чем-то гостей удивлять. К тому же я обожаю сочетание вкусов и текстур в этом блюде», — отмечает автор кулинарного блога «ГМ».
Вкусная овсянка
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья — 8 ст. ложек
- Молоко — 600 мл
- Соль — щепотка
- Масло — по вкусу
- Фрукты — по вкусу
- Семена, орехи — по вкусу
Приготовление:
- Смешайте овсянку с молоком и солю. Варите на маленьком огне 15-20 минут до желаемой густоты. Не забывайте помешивать.
- Подавайте с маслом, фруктами, орехами и семенами по вкусу.
Все всегда переживают что приготовить на Новый год, но никто не задумывается что он будет есть после праздничного стола.
«Мы в «ГМ» глядим на перед и знаем, что после новогоднего пира организму нужна перезарядка и немного простой еды. На такой случай у нас есть рецепт отменной утренней овсянки, которая поможет пережить сложное утро. Неоднократно проверенный рецепт. Обычно его готовит наш оператор Ярослав Иванович, поскольку он совсем не пьет, и единственный кто в состоянии готовить на следующее утро. Надеюсь и у вас такой человек найдется», — заключил блогер.
Ранее ФАН сообщал, что аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал продукты с Новогоднего стола, которые могут вызвать в организме псевдоаллергические реакции. По его словам, она может появиться из-за неумеренного употребления продуктов с праздничного стола.