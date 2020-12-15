Блогер поделился необычными рецептами блюд для новогоднего стола 2021

Каждый Новый год становится все сложнее придумать что-то новое и интересное для праздничного стола. В интервью с ФАН блогер кулинарного YouTube-канала «Голодный Мужчина» Сергей Стоян поделился рецептами блюд, которые смогут удивить всех гостей и близких.

Праздничный новогодний десерт «Шоколадный Вулкан» за пять минут

Для «Вулкана» нам понадобится:

Мука — 5 ст. ложек

Сахар — 5 ст. ложек

Какао — 5 ст. ложек

Соль — щепотка

Вода — 5 ст. ложек

Растительное масло — 5 ст. ложек

Для «Лавы»:

Сливочный ликер — 40 мл

Шоколад — по вкусу

Приготовление:

Находим небольшую емкость, которая в перевернутом виде максимально напоминает форму вулкана. Если хотите ресторанно ровный десерт — используйте силиконовую форму для больших маффинов, а для реалистичного вулкана подойдет любая чашка или небольшая миска.

В форме смешиваем все сухие ингредиенты до однородности.

Добавляем воду и растительное масло, снова смешиваем до однородности.

Отправляем в микроволновку на две минуты (мощность 700W).

Даем остыть, затем аккуратно достаем из формы и размещаем на тарелке низом вверх. Если готовили в чашке — доставайте брауни с помощью ложки (можно не особо аккуратно) и руками формируйте вулкан на тарелке.

Формируем жерло, сделав углубление сверху.

При подаче поливаем растопленным шоколадом, а затем сливочным ликером.

«Этот десерт будет спасением для тех, у кого совсем нет времени на готовку. Либо тех, кто неожиданно испортил праздничный торт, как я на прошлый новый год. Может показаться, что десерт из микроволновки — это как-то не солидно, но в сочетании со сливочным ликером получается поистине изысканное блюдо», — рассказывает кулинар.

«Горячий шоколад» без шоколада

Ингредиенты:

Какао порошок — 2 ст. л.

Соль — щепотка

Корица молотая — по вкусу

Вода — 1/4 стакана

Мед — 1 ст. л. (или любой подсластитель)

Молоко на выбор — 500 мл

Приготовление:

В кастрюле с толстым дном смешиваем все сухие ингредиенты.

Добавляем воду и мед. Если не хотите поддавать мед термической обработке - используйте сахар, либо сироп.

Проварите смесь две минуты при небольшом кипении.

Далее постепенно вливаем молоко, помешивая.

Подогревайте до нужной температуры, но не доводите до кипения, чтобы сохранить текстуру.

«Думаю, это мой любимый новогодний напиток. Не только из-за вкуса, но и из-за простоты приготовления. Обычно в горячий шоколад добавляют много шоколада, но я больше люблю есть шоколад просто так, поэтому мне очень полюбился этот рецепт с какао», — поделился блогер.

Он отметил, что главное для этого рецепта — купить хороший какао-порошок с жирностью больше 21%.

Салат «Мексиканский»

Ингредиенты:

Фасоль — 500 г

Кукуруза сладкая — 300 г

Красный перец (сладкий) — 1 штука

Авокадо — 1 крупный или 2 мелких

Ялтинский лук — 1/2 мелкого

Заправка:

Петрушка — 1 пучок

Оливковое масло — 6 ст. ложек

Лимонный сок — 2 ст. ложки

Мед — 1 ч. л.

Красный перец (острый) — 1/2 ч. ложки (салат должен быть пикантным!)

Зира (кумин) — 1 ч. Ложка

Соль — 2 ч. ложки (по вкусу)

Черный перец — по вкусу

Приготовление:

С консервированной фасоли и кукурузы сливаем всю жидкость. По желанию кукурузу и фасоль можно использовать отварные.

Перец и авокадо нарезаем на небольшие кубики. Лук нарезаем мелко.

Высыпаем все в большую миску.

Для заправки мелко нарезаем петрушку и смешиваем с остальными ингредиентами заправки.

Заливаем заправку к салату и хорошо перемешиваем.

Подавайте сразу, либо дайте салату немного настояться в холодильнике.

«Для тех, кто устал от оливье и сельди под шубой, могу посоветовать этот простой и необычный салат. В салате есть авокадо, которое я очень люблю. В новогодний сезон они как раз продаются по доступной цене. Помимо невероятного вкуса, салат еще и очень полезный, поскольку богат белками и питательными жирами. Никакого майонеза!» — объясняет Сергей.

«Кордон Блю»

Ингредиенты:

Куриное филе — 2 штуки

Сыр — 4 кусочка

Ветчина — 4 кусочка

Горчица —1 ст. ложка

Мука — 100 грамм

Хлебные сухари — 100 грамм

Яйцо — 1 штука

Соль, черный перец — по вкусу

Приготовление:

С филе срезаем все лишнее (жилки, хрящи). Каждое филе разрезаем на две пластины.

Каждый кусочек кладем на пищевую пленку, смачиваем водой и накрываем пленкой. Отбиваем в плоский прямоугольник.

Убираем пленку. Солим, перчим и смазываем горчицей. На каждый кусочек выкладываем по слайсу ветчины и сыра.

Подворачиваем края и закручиваем в рулет.

Каждый рулет окунаем в муку, затем в смесь яйца, столовой ложки воды, соли и перца. Затем равномерно покрываем панировочными сухарями. По желанию в таком виде их можно обмотать пленкой и заморозить до надобности.

Отправляем на 1 час в холодильник, чтобы рулеты выстоялись, а корочка хорошо схватилась.

Обжариваем с каждой стороны по 4-5 минут (до румяности), поливая маслом.

Выпекаем 10 минут при 220 градусах Цельсия.

Салфеткой убрать лишний жир.

Можно подавать с кусочком лимона.

«Обычно я люблю рецепты попроще, да побыстрее, но на новый год хочется чего-то особенного, поэтому я всегда нахожу время для солидных рецептов, таких как «Кордон Блю». Надо же чем-то гостей удивлять. К тому же я обожаю сочетание вкусов и текстур в этом блюде», — отмечает автор кулинарного блога «ГМ».

Вкусная овсянка

Ингредиенты:

Овсяные хлопья — 8 ст. ложек

Молоко — 600 мл

Соль — щепотка

Масло — по вкусу

Фрукты — по вкусу

Семена, орехи — по вкусу

Приготовление:

Смешайте овсянку с молоком и солю. Варите на маленьком огне 15-20 минут до желаемой густоты. Не забывайте помешивать.

Подавайте с маслом, фруктами, орехами и семенами по вкусу.

Все всегда переживают что приготовить на Новый год, но никто не задумывается что он будет есть после праздничного стола.

«Мы в «ГМ» глядим на перед и знаем, что после новогоднего пира организму нужна перезарядка и немного простой еды. На такой случай у нас есть рецепт отменной утренней овсянки, которая поможет пережить сложное утро. Неоднократно проверенный рецепт. Обычно его готовит наш оператор Ярослав Иванович, поскольку он совсем не пьет, и единственный кто в состоянии готовить на следующее утро. Надеюсь и у вас такой человек найдется», — заключил блогер.

Ранее ФАН сообщал, что аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал продукты с Новогоднего стола, которые могут вызвать в организме псевдоаллергические реакции. По его словам, она может появиться из-за неумеренного употребления продуктов с праздничного стола.