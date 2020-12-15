Пробивают дно: Малькевич отругал либеральных журналистов за поклонение нацизму

Самое страшное — когда журналисты некомпетентны в своей профессиональной деятельности. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

На своем канале в Telegram эксперт отметил, что журналисты прежде всего — это профессионалы и эксперты, формирующие общественное мнение, которым доверяют люди. Однако не все представители СМИ являются таковыми.

«Мне кажется, что самое страшное — когда «пробивают дно» … журналисты», — написал Малькевич.

Он привел в пример две организации журналистов из Санкт-Петербурга.

«Есть петербургское отделение Союза журналистов России, и в их адрес я могу сказать только самые добрые слова за их активную работу во имя профессионального сообщества. А есть отдельно — Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который живет какой-то своей, отличной от всех, жизнью. И есть ощущение, что он немного… как бы сказать… заигрался», — уверен журналист.

Он напомнил, что в начале декабря секретариат этого Союза направил заявление депутатам Госдумы, в котором призвал парламентариев отказаться от принятия «заведомо вредных законопроектов». В письме было указано, что законы серьезно затрагивают вопросы регулирования работы медиа. Журналисты объединения возмутились изменением правил работы журналистов на уличных акциях, дополнительными полномочиями Генпрокуратуры РФ и МИД РФ по блокировке интернет-сайтов и введением штрафов за распространение информации о некоммерческих организациях, признанными иностранными агентами. Также союз упомянул о запрете на публикацию изображений лиц, осужденных Нюрнбергским трибуналом.

«Мы считаем, что принятие данных законопроектов еще больше затруднит профессиональную деятельность журналистов и создаст дополнительные помехи для своевременного, полного и разностороннего информирования общества о значимых фактах, тенденциях и событиях; будет способствовать ограничению конституционных прав граждан и усилению цензуры», — сказано в документе.

Малькевич признается, что изначально даже не понял, о чем речь, а затем и не поверил написанному.

«Оказывается, отдельные журналисты беспокоятся о возможном «запрете на публикацию изображений лиц, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и тому подобных странных инициативах». «Профессионалы от журналистики» даже не поняли, что речь-то в законопроекте идет вообще не о СМИ. То есть, по мнению секретариата этой (одной из) журналистской организации города, пережившего блокаду, запрет на портреты Гитлера, Гиммлера, Геринга на Невском проспекте — это, оказывается, цензура? Или по их классификации — «странная инициатива»?» — выразил он свое негодование.

Глава ФЗНЦ отметил, что, как только об этом заявлении стало известно, Интернет, соцсети и Telegram-каналы буквально взорвались от возмущения и негодования.

«Свою оценку такой вот «официальной позиции» давали и обычные пользователи Интернета, может быть, и не обладающие острым пером и профессиональными навыками, зато искренне любящие свой город», — отметил журналист.

Малькевич предполагает, что такое заявление могло возникнуть на фоне того, что руководитель Союза журналистов по Петербургу и Ленобласти имеет два гражданства, то есть в некотором роде является иностранным агентом.

«Символично и очень грустно, что за нацистов решили «вписаться» люди, претендующие на то, чтобы представлять хотя бы часть журналистов города-героя. Может быть, потому что руководит СЖ СПб и ЛО человек с двумя гражданствами? И… с заявлением они поторопились; надо было ко Дню снятия блокады его выпускать…» — подытожил эксперт.

В эфире ФАН-ТВ Александр Малькевич не скрывал своего возмущения по поводу заявления секретариата Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Возмущение вполне оправдано, ведь разве может быть адекватным разрешение носить портрет Адольфа Гитлера по Невскому проспекту.