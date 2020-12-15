Третьяк назвал Валентина Гафта настоящим патриотом

Москва, 15 декабря. Тренер по хоккею Владислав Третьяк пришел на прощание с народным артистом Валентином Гафтом. Он подчеркнул, что кинозвезда многое сделал для страны, был настоящим патриотом.

Прощание с Валентином Иосифовичем проходит в театре «Современник», где артист проработал больше полувека. Проводить артиста в последний путь пришли многие звезды, в частности, хоккеист и тренер Владислав Третьяк.

Он выразил соболезнования семье покойного артиста. Третьяк назвал Гафта примером для подражания и талантливейшим актером.

«Человек — пример, патриот своей страны, талантливейший актер. Кстати, первым сыграл хоккеиста. Немногие артисты могут похвастаться тем, что выходили на площадку в хоккейной форме», — рассказал корреспонденту ФАН Третьяк.

Как вспоминает спортсмен, Гафт был большим болельщиком футбольного клуба «Спартак». Артист также приезжал к хоккеистам, рассказывал им интересные истории и всячески поддерживал «красную машину».

«Удивительный человек. Какую бы роль он не играл – маленькую или большую, — всегда делал это с душой, как он умеет. Конечно, таких людей всю жизнь будет помнить наша страна. Он честно служил своему Отечеству», — добавил Владислав Александрович.

Выбрать один фильм с участием Валентина Иосифовича Третьяк не смог, подчеркнув, что все кинокартины у мастера потрясающие. При этом он отметил «Гараж», в котором Гафт исполнил роль ветеринара. По мнению тренера, он играл и с юмором, и с печалью одновременно.

Валентин Гафт ушел из жизни 12 декабря после продолжительной болезни в возрасте 85 лет. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.