Турецкий БПЛА замечен в небе над ливийским Триполи

Триполи, 15 декабря. Беспилотный летательный аппарат заметили недалеко от аэропорта Митига, где располагается турецкая военная база.

Пользователь Twitter сообщил, что турецкий БПЛА курсировал в небе над резервуаром Аль-Гарарат в районе Сук аль-Джумаа на западе столицы.

Напомним, неделю назад три БПЛА поднялись в небо с военной базы, которая находится в городе Мисурата. Объект контролируется представителями нелегитимного Правительства национального согласия.

Граждане Ливии выразили обеспокоенность в связи с разведкой местности. Они не исключили, что боевики ПНС и поддерживающая их Анкара занимаются сбором данных для последующей атаки на силы фельдмаршала Халифы Хафтара.