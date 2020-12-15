Турецкий Airbus A400M вылетел в Ливию

Триполи, 15 декабря. Турецкий грузовой самолет замечен на пути в Ливию.

Пользователь Twitter сообщил, что военно-транспортный Airbus A400M-180 с номером 17-0078 вылетел из аэропорта Кайсери и направился в юго-западном направлении. Не исключено, что воздушное судно следует на авиабазу Аль-Ватыя для выгрузки.

Напомним, что Анкара на постоянной основе перебрасывает боеприпасы и иностранных наемников на территорию Ливии, подконтрольную боевикам Правительства национального согласия. Эти действия нарушают оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что джихадисты ПНС заявили о формировании эскадрильи из 12 истребителей F-16. Боевые машины располагаются на авиабазе Аль-Ватыя.