Москва, 15 декабря. Церемония прощания с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом началась в театре "Современник". На траурном мероприятии работают журналисты ФАН.

Близкие и коллеги Валентина Гафта пришли проводить в последний путь прославленного актера и поэта, который ушел из жизни в 85-летнем возрасте. Церемония проходит в московском "Современнике". Гафт служил театру с 1969 года.

Актер театра и кино ушел из жизни 12 декабря. Более года назад он попал в больницу с инсультом, после чего проходил продолжительное лечение. На счету покойного Гафта порядка 200 ролей в театре и кино. Соболезнования в связи со смертью актера выразили его коллеги, президент России Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.