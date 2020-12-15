Сотрудница пансионата в Башкирии вывела из горящего здания троих человек

Уфа, 15 декабря. При пожаре в гостинице в Башкирии погибли 11 человек. Троих постояльцев спасла сотрудница пансионата, она вывела их через окно.

Женщина услышала звук пожарной сигнализации и приняла меры по спасению граждан. Она вывела троих постояльцев через окно. Один из спасенных находится в больнице. В пожаре погибло 11 человек: 7 мужчин и 4 женщины.

Для размещения людей создали временный пункт в школе села Халилово, находящейся в 5 км от места пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Ранее была озвучена предварительная причина пожара. Здание пансионата в селе Ишбулдино в Башкирии могло загореться из-за неосторожного обращения с огнем.