Жители дагестанского села и добровольцы потушили пожар в двухэтажном доме

Махачкала, 15 декабря. Жители дагестанского села Новый Костек вместе с добровольцами из местной пожарной команды потушили своими силами пожар в жилом доме. Об этом ФАН сообщили в региональном МЧС.

Инцидент произошел в Хасавюртовском районе, где горел двухэтажный многоквартирный дом. Местные жители выстроились в живую цепь и, передавая друг другу ведра с водой, смогли справиться с огнем до приезда пожарных.

В республиканском управлении МЧС уточнили, что в тушении помогала также добровольная пожарная команда, которая была создана в Новом Костеке в текущем году. При этом в чрезвычайном ведомстве отметили менталитет дагестанцев, которые не остались в стороне от происходящего.

«Тушили местное население и добровольная пожарная команда. Они показали свою слаженность и сплоченность. Это положительный результат распространения добровольных команд на территории региона. Плюс менталитет людей, которые не стояли просто так и не снимали пожар на телефон», – рассказали агентству в МЧС.

Там отметили, что о возгорании спасателям стало известно не сразу. Жители сообщили об инциденте с опозданием.

«Наши сотрудники прибыли на место своевременно, в течение 15 минут», – заверили в ведомстве.

В октябре стало известно, что в Дагестане ведется работа по созданию добровольных пожарных команд в пяти населенных пунктах республики: в селах Новый Костек и Боташюрт Хасавюртовского района, Харахи Хунзахского района, Дубки Казбековского района и Мюрего Сергокалинского района. Для размещения пожарной техники и личного состава были построены специальные боксы.