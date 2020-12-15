Петросян оправдался за слова о «мучительной смерти» Джигарханяна

Москва, 15 декабря. Юморист Евгений Петросян объяснил свои слова о «мучениях» Армена Джигарханяна перед смертью обманом интервьюера Вячеслава Манучарова.

Артист рассказал, что собирался обсуждать в интервью исключительно свое творчество, а не личную жизнь и грязные сплетни. Ведущий YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» согласился с условием юмориста. В день интервью перед встречей с Манучаровым Петросян получил сообщение от знакомого, который, по его словам, лежал в больнице и видел Джигарханяна в плачевном состоянии. В ходе беседы ведущий вытаскивал из артиста все более и более личные темы, в итоге выпытал подробности о смерти режиссера.

«Я заговорил об этом в контексте того, что стало модным безобразием на ТВ, — потрошить личную жизнь уважаемого человека, рассказывать небылицы в лицах и позволять случайным людям, которые слыхом не слыхивали об этой личной жизни, рассуждать о ней», — объяснил юморист.

Он привел в пример Армена Джигарханяна, но по завершению съемок попросил Манучарова вырезать это из интервью, так как информация не была подтверждена. Ведущий, по словам Петросяна, клятвенно заверил, что пришлет смонтированный материал, из которого можно будет удалить ненужные эпизоды. Однако этого, естественно, не произошло. Более того, Манучаров продал видеозапись на растерзание Первому каналу, возмущенно заключил артист.

Адвокат Петросяна ранее объяснил, почему его не засудят за слова о «гниении» Джигарханяна перед смертью: он сослался на неверную трактовку слов артиста.