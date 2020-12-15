Милана Тюльпанова оказалась в реанимации из-за коронавируса

Москва, 15 декабря. Бывшая жена Александра Кержакова, светская львица и модель Милана Тюльпанова рассказала, что заразилась коронавирусом, из-за чего провела кошмарную ночь и попала в реанимацию.

Новость о болезни Тюльпановой стала для фанатов полной неожиданностью. Звезда огорошила подписчиков в Instagram, признавшись, что находится в больнице. Оказалось, у светской львицы был выявлен коронавирус, причем болезнь дала о себе знать в полной мере.

«Температура, давление, люстра на потолке ездила, бросало то в холод, то в жар, полопались в глазах все капилляры», — описала свое состояние модель.

Кроме того, инфекция переносилась еще тяжелее из-за привычной для звезды бессонницы. Она не могла даже уснуть, чтобы прервать свои мучения. Эту ночь перед госпитализацией Тюльпанова окрестила «ночью кошмаров».

В итоге она попала в реанимацию, а когда стало ясно, что жизни ничего не угрожает, — ее перевели в обычную палату. В больнице экс-супруга футболиста по большей части спит — сна ей не хватало весь последний год. Судя по словам звезды, она измучила организм своим трудоголизмом, так что его реакция на коронавирус вполне понятна.

«Ни одна работа не стоит вашего здоровья и слез близких людей», — напомнила пользователям светская львица.

Милана Тюльпанова ранее показала своего нового возлюбленного. Бывшая жена футболиста призналась, что по-настоящему счастлива.