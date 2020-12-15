Российские ученые планируют исследовать американскую вакцину от COVID-19

Москва, 15 декабря. Исследование американской вакцины от COVID-19 в российской ЦКБ запланировано на 2021 год. Об этом сообщил главный кардиолог управления делами президента Никита Ломакин.

В первой половине года ученые Центральной клинической больницы (ЦКБ) планируют начать плацебо-контролируемое исследование американской вакцины с живым вирусом. Никита Ломакин сообщил, что специалисты клинической больницы уже готовят пакет документов и ожидают поставки специального оборудования для изучения вакцины от коронавирусной инфекции.

В исследовании примут участие от 38 до 200 добровольцев. Исследуемых разделят на две группы, одни подвергнутся воздействию препарата, другие получат плацебо — нейтральное вещество.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире существует на данный момент около 170 проектов по разработке вакцины от вируса SARS-CoV-2.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США одобрил использование на территории страны вакцин от BioNTech и Pfizer. Центр рекомендовал вакцинировать в первую очередь пациентов учреждений длительного ухода и медицинских сотрудников. Около 140 департаментов в США получат вакцину от компании Pfizer, первая партия препарата уже направлена адресатам.