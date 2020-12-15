Эксперты назвали возможные сроки начала поставок газа по «СП-2»

Москва, 15 декабря. Газпром может завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» и начать поставки газа по нему до середины 2021 года, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Российская баржа «Фортуна» в минувшую пятницу начала укладку 2,6-километрового отрезка трубопровода на глубине менее 30 м. Работы ведутся в исключительной экономической зоне Германии. Завершить их планируют до конца года. После этого в территориальных водах Дании начнется строительство завершающего участка трубопровода.

По словам директора отдела корпораций агентства Fitch Дмитрия Маринченко, завершение строительства трубопровода до конца первого квартала следующего года, в теории, «выглядит как реалистичная цель».

Генеральный директор «Института национальной энергетики» Сергей Правосудов не исключает, что строительство оставшегося участка трубопровода займет до полугода. Повлиять на сроки могут характерные для Балтийского моря зимой штормы отсутствие опыта реализации крупных инфраструктурных проектов российскими судами.

«Ранее в реализации проекта были задействованы очень мощные суда, а эти изначально были под мелкие проекты рассчитаны. То есть «Академик Черский» был куплен для того, чтобы строить небольшие газопроводы от месторождений на шельфе до берега, он не был рассчитан на глобальные проекты», — цитирует Правосудова ТАСС.

По его оценке поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся ближе к четвертому кварталу следующего года.

Строительство «Северного потока — 2» приостановилось год назад из-за санкций США, когда от участия в проекте отказался швейцарский подрядчик Allseas. На фоне новостей о возобновлении строительства акции «Газпрома» на Московской бирже выросли на 3,66%. На момент окончания торговой сессии бумаги компании торговались по 200 рублей за штуку.