Шесть банков России вошли в мировой топ по обороту дебетовых карт

Москва, 15 декабря. Шесть российских банков вошли в мировой топ-150 кредитных организаций по обороту дебетовых карт.

Самых высоких показателей достиг «Тинькофф», который смог подняться на 44 пункт и занять 91 место. Оборот по дебетовым картам банка составил 12,2 млрд долларов. Улучшил свои позиции ВТБ, поднявшись с 80-го места на 63-е. Оборот составил 23,7 млрд долларов в год.

На 11 месте расположился «Сбер», чей годовой оборот составил 177 млрд долларов. «Альфа-банк» занял 80 место с показателем в 15,4 млрд долларов.

«Русский стандарт» остановился на 110-м месте с оборотом 9,6 млрд долларов. «Уралсиб» ухудшил свою позицию, заняв 124 место. Его оборот составил 8 млрд долларов.

Согласно исследованию, общие обороты за год выросли в России на 15% — с 212,9 млрд долларов до 245,9 млрд долларов, пишут «Известия».

Российские банки и сотовые операторы запустят специальные сервисы для борьбы с мошенниками. Одним из первых, кто задействуют прототип программы, станет «Тинькофф».