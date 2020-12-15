Самолет МС-21-310 с российскими двигателями совершил первый полет

Москва, 15 декабря. Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет, сообщила пресс-служба корпорации «Ростех».

Глава Минпромторга России Денис Мантуров, комментируя первый полет воздушного судна, рассказал, что в ноябре во время визита на завод «Иркут» обговаривал с коллегами первый полет самолета с новым двигателем до конца года. И сейчас «видим в действии результат последовательной государственной политики в области развития высокотехнологичных отраслей», указал чиновник.

«У нас сформировалось новое поколение конструкторов и производственников – и сейчас мы наблюдаем плоды труда десятков тысяч человек, работавших на предприятиях авиадвигателестроительной отрасли для того, чтобы состоялся этот полет», — добавил министр.

Полет состоялся 15 декабря на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО Корпорация «Иркут». Продолжительность полета составила 85 минут.

Пилотировал самолет экипаж, состоящий из летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева.

Ранее говорилось, что уже к 2025 году в России может быть изготовлено до 47 самолетов МС-21 с российским двигателем.